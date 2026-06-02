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世界盃2026｜「紅褲子」視角拆解戰術 陳肇麒迎世盃評述處子騷：最難捱係朝早睇波！

足球世界
更新時間：17:30 2026-06-02 HKT
發佈時間：17:30 2026-06-02 HKT

2026美加墨世界盃開鑼在即，今屆賽事破天荒擴軍至48隊，合共上演104場激戰。對於球迷來說是睇波盛宴，但對於一眾評述員而言卻是「地獄級」考驗。昔日香港傳奇前鋒、今屆首次化身Now TV世界盃評述員的陳肇麒（陳七），直言今次「處子戰」的最大挑戰並非海量資料，而是要克服時差帶來的「朝早睇波」新常態！

凌晨起身化妝 靠咖啡保激情

今屆世界盃橫跨美洲多個時區，賽事大多集中在香港時間凌晨至中午進行。一向習慣在深夜講波的陳七笑言，生理時鐘大逆轉是今次工作的最大難關：「我們平時講波都是『捱夜更』，早上本來是睡覺時間。今屆有17個不同時段，如果負責早上6點的賽事，凌晨4點就要回公司化妝準備，6點至8點那個時段絕對是最難捱的！」

由球場上的射手變成直播室的講波佬，陳七表示要保持以往踢波的激情，唯有靠「狂灌咖啡」提神。不過他強調，當看到精彩入球時，體內的足球基因自然會被喚醒：「世界盃這麼大型的賽事，自己講波時也會當自己是球迷去欣賞，一見到靚波，情緒自然會高漲！」

「紅褲子」出身 拆解新球例與戰術

「FIFA世界盃2026」即將展開史上最大規模的104場賽事，香港將全部由Now TV獨家4K直播，面對這麼數量眾多的比賽及陌生的國家隊，第一次做世界盃評述員的陳七坦言未來一星期要瘋狂「做功課」。作為「紅褲子」出身的前職業球員，他希望在評述中帶出不一樣的視角：「拍檔或資料搜集極強的評述員，能提供豐富資訊；而我則會多做技戰術分析，例如向觀眾解釋球員為何在那一刻選擇用腳內檔而非腳背射門。」

此外，今屆世界盃引入了不少新球例，例如「10秒換人規例」，即新規則規定當一名球員被換出場時，需要在10秒內離開球場。如果超過10秒，入替的球員被罰等待多1分鐘才可出場，期間換人的球隊將少一名球員。陳七表示，會在分組賽初段多向球迷解釋這些新例，以免觀眾一頭霧水。

同齡人的共鳴 盼C朗圓夢完美作結

除了專注評述，陳七作為球迷，亦有自己的私心期盼。對於很多80、90後球迷而言，今屆極可能是美斯與C朗拿度的「最後一舞」。與C朗同屬1985年出生、今年齊齊踏入41歲的陳七，對這位葡萄牙巨星有一份特別的共鳴。

陳七分析道：「很多人看精華以為C朗仍很能跑，但留意他在沙特聯賽的表現，其實跑動次數已減少，更多是等隊友『餵波』。」上屆美斯在阿根廷隊友的全力輔助下圓夢奪冠，陳七期望葡萄牙的星級陣容今屆也能助C朗一臂之力：「如果C朗今屆都能捧走世界盃，對我們這一代球迷來說，絕對是一個最完美的結局。」

記者：楊功煜

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