世界盃2026｜沙列巴死頂踢歐聯決賽致背傷加劇 恐無緣美加墨世界盃

據法國傳媒報導，阿仙奴防線大將威廉沙列巴（William Saliba）因為在歐聯決賽中帶傷上陣120分鐘，導致其原有的背部傷勢惡化。目前法國足總對他的情況感到「真正擔憂」，這位25歲中堅隨時面臨休戰數周，出戰即將舉行的世界盃成疑。

阿仙奴防線大將威廉沙列巴背部傷勢惡化，能否出戰世界盃成疑。法新社

歐聯決賽拼盡致傷勢惡化



事實上，沙列巴的背傷並非新患。在英超煞科戰作客水晶宮的賽事中，這位整季為球隊在聯賽上陣30場的奪冠功臣，就因為背部問題缺席了操練，並未被列入大軍名單，無法在場上親自參與高舉英超獎盃的時刻。

然而，為了幫助兵工廠爭奪140年隊史首座大耳盃，沙列巴決心在布達佩斯的歐聯決賽中復出。他踢足了全場120分鐘，可惜最終球隊在極刑大戰中，因其拍檔加比爾（Gabriel）射失而飲恨。據法國《Foot Mercato》報導，更糟糕的是，高強度的決賽令沙列巴的背傷加劇，他的世界盃之旅已被打上一個巨大的問號。

沙列巴踢足了全場120分鐘，但因其拍檔加比爾射失而飲恨隊史首座大耳盃。新華社

迪甘斯派定心丸



面對外界的憂慮，法國國家隊主帥迪甘斯（Didier Deschamps）周一在記者會上迅速撲火，試圖淡化事件，迪甘斯表示：「他在這裏一切都很好。」當記者進一步追問有關沙列巴可能缺席世界盃的報導時，迪甘斯強硬地反駁：「那不是事實。我不知道這些消息是從哪裡來的，我也不想知道。」

法國國家隊主帥迪甘斯試圖淡化沙列巴可能缺席世界盃事件。法新社

高盧雄雞後防人腳充裕有替補



如果沙列巴能夠保持健康，這位身形高大的中堅絕對是法國隊正選的熱門人選，預計將與烏柏美簡奴（Dayot Upamecano）扼守中路。不過，即使沙列巴真的不幸緣盡世盃，「高盧雄雞」的防線依然人才濟濟，主帥迪甘斯手中仍有伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）、麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）、盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）及祖利斯古迪（Jules Kounde）等多個頂級替代方案。

