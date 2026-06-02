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英超｜曼聯棄拉舒福特、奧拿拿將變人球 勢遭退貨重返卡靈頓隨隊操練

足球世界
更新時間：11:22 2026-06-02 HKT
發佈時間：11:22 2026-06-02 HKT

曼聯今夏的轉會清洗工作面臨巨大阻滯！曾被寄予厚望的自家青訓翼鋒拉舒福特（Marcus Rashford）以及喀麥隆門將奧拿拿（Andre Onana），在經歷了一季的外借生涯後，目前雙雙面臨「無人問津」的尷尬局面。若曼聯未能在季前集訓開始前為他們找到新東家，這兩位高薪「棄將」恐將雙雙返回卡靈頓訓練基地報到，令紅魔高層大感頭痛。

巴塞放棄正式收購福仔

目前正隨英格蘭國家隊在美國備戰世界盃的拉舒福特，其正式轉投巴塞隆拿的夢想正逐漸幻滅。根據租借協議，巴塞需於6月15日前支付2,600萬鎊(約2.74億港元)方可買斷這位28歲翼鋒，但財困的巴塞只願出價一半，而曼聯則態度強硬拒絕減價。隨著巴塞上週豪擲近7,000萬鎊(約7.38億港元)簽下安東尼哥頓（Anthony Gordon），加上正追逐馬德里體育會阿根廷前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），拉舒福特的買斷計劃已被無限期擱置。巴塞或會等到限期過後，才提出續借一季的低要求。

高薪成轉會絆腳石

雖然阿仙奴、熱刺以至其舊東家阿士東維拉等英超球隊對拉舒福特有意，甚至連皇家馬德里及拜仁慕尼黑也傳出緋聞，但拉舒福特高達31.5萬鎊(約330萬港元)的周薪，以及即將在10月滿29歲的年齡，成為了轉會的最大絆腳石。若他不肯大幅減薪或與曼聯達成解約金協議，要永久離開奧脫福可謂難若登天。這位英格蘭國腳若未能趕及在世盃後落實新東家，將不得不重返卡靈頓。

特拉布宗只想多借奧拿拿一季

同樣淪為人球的還有門將奧拿拿，他上季被外借至土耳其的特拉布宗，雖然協助球隊贏得土耳其盃，但在曼聯已徹底失去位置——紅魔今季簽入的拿文斯（Senne Lammens）更剛當選英超最佳收購。特拉布宗雖然有意留奧拿拿，但極可能只願提出續借，若未來一個月未能確定去向，他將於下月重返卡靈頓參與季前操練，令曼聯的冗員危機進一步加劇。

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