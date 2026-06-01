轉會傳聞｜阿根廷名記斷言祖利安艾華利斯將離隊 馬體會深知難敵巴塞PSG挖角

阿根廷國腳前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）的轉會風波持續發酵，阿根廷國家隊權威跟隊記者加斯頓伊度爾（Gastón Edul）今日直言這位世界盃冠軍成員下季繼續為馬德里體育會效力是「非常困難，甚至幾乎不可能」的事。

球員首選巴塞 轉會費底線1.5億歐元

伊度爾在最新報道中詳細剖析了這場漫長且複雜的轉會拉鋸戰。他證實，目前已有兩家豪門（巴塞隆拿及巴黎聖日耳門）向艾華利斯正式提出報價，但均遭到馬體會拒絕。消息指，在艾華利斯的陣營看來，即使巴塞的報價條件不及巴黎豐厚，魯營球場仍是他的首選。

針對馬體會目前的態度，伊度爾分析指出球會正全力捍衛自己的核心資產，立場極度堅定，絕不打算接受低於1.5億歐元的轉會費或任何妥協條件。

他指出：「這是一場雙方都在爭取最大利益的談判。馬體會必定會盡可能拖長時間捍衛立場，以獲得最高的轉會費。他們表面上的官方聲明和社交媒體帖文都是談判策略，但他們內部其實非常清楚，要留住艾華利斯已經非常困難。我堅信我的觀點。」

PSG視為頭號目標、巴塞加碼至1.35億歐元

正如伊度爾所言，兩大豪門的挖角攻勢從未停止。據悉，法甲班霸PSG一直將艾華利斯視為今夏的首要收購目標，自他效力曼城時期起已對他虎視眈眈，現時更準備以龐大財力滿足馬體會的要求。

另一方面，阿根廷另一知名記者華朗妮卡布魯納堤（Veronica Brunati）亦在社交媒體爆料，指出巴塞隆拿雖然首份1億歐元的報價被馬體會「請食檸檬」，但他們並未放棄，並準備將報價提高至高達1.35億歐元（包含浮動條款），誓要將這位鋒線殺手收歸旗下。

馬體會對外企硬 社交媒體發帖嘲諷

面對外界排山倒海的轉會傳聞，馬體會高層持續對外不斷重申艾華利斯為非賣品，官方社交媒體甚至發布了一系列帶有諷刺意味的帖文來嘲笑相關傳聞。他們在其中一則幽默帖文中開玩笑稱，球會已向巴塞出價購買對方的年輕新星拉明耶馬（Lamine Yamal），馬體會願意付出4張演唱會門票、澳洲廣播公司的1年訂閱會籍和1整包葵花籽。

同時，馬體會發言人亦盛讚艾華利斯的職業操守，直言近期的風波只是經理人的操作，強調球員本人並沒有主動製造輿論，一直表現得非常專業。