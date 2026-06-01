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西甲｜摩連奴皇馬引援瞄準四大位置 重品格輕名氣

足球世界
更新時間：07:12 2026-06-01 HKT
發佈時間：07:12 2026-06-01 HKT

摩連奴勢將回巢執教皇家馬德里，據報他已經與皇馬高層就今夏引援討論，摩連奴表明不追求名氣大的球星，而是注重球員的爭勝心。他又會著重在4個位置上引援。

欲簽願為球隊犧牲球員

根據《阿斯報》的報道，摩連奴已向球會高層表明，他並不會追求高知名度的球員，而是要求簽入「渴望成功」、願意「為球隊犧牲」的球員。他評估過去兩個賽季得出結論，認為陣容缺乏承擔和集體精神，並計劃透過引進性格堅強的球員，以改善球隊風氣，將焦點放在體能、拼勁和鬥志之上。

摩連奴勢回巢皇家馬德里。法新社
摩連奴勢回巢皇家馬德里。法新社
皇馬無冠衝線。法新社
皇馬無冠衝線。法新社

在戰術層面，摩連奴列出中堅、右後衛、左後衛及中場為引援重點，他認為是爭標關鍵。據指摩連奴首要任務是全面改革後防線，將中路和兩翼防守位置均列為主要隱患。在目睹皇馬連續兩個賽季無冠而終後，這名63歲教練決意建立新的權威感，要求引入至少1至2名具備領袖氣質的高水平中堅。

盼為兩閘注入新血

防守革新不止於中路，摩帥又要求兩閘注入新血；新右後衛能為阿諾特提供真正競爭，而新左後衛的引進則視法蘭加西亞的去留而定。穆里尼奧的執教哲學向來建基於穩固的防守根基，他堅持多路防守補強，顯示他認為現有陣容對其嚴苛的戰術體系而言過於脆弱。

防線之外，中場亦將迎來重大改革，摩連奴要求引進兩種截然不同類型的球員：傳統的防守型中場和創造型中場，旨在確保球隊在持球和沒有控球在腳時均能主導比賽。

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