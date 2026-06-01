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世界盃｜盡早適應時差及天氣 杜曹建議英格蘭球員赴美國度假

足球世界
更新時間：06:49 2026-06-01 HKT
發佈時間：06:49 2026-06-01 HKT

世界盃即將揭幕，各軍加緊備戰。英格蘭代表隊教頭杜曹建議球員，在世界盃前到美國時區的地方度假，以盡早適應時差及天氣。

英格蘭將與克羅地亞、加納和巴拿馬同組。法新社
英格蘭將與克羅地亞、加納和巴拿馬同組。法新社
杜曹建議麾下到美國度假。法新社
杜曹建議麾下到美國度假。法新社
杜曹將帶領英格蘭爭逐世界盃。法新社
杜曹將帶領英格蘭爭逐世界盃。法新社

英格蘭26人大軍中的21人，將於周一抵達佛羅里達展開賽前集訓，並分別於6月6日和10日迎戰新西蘭和哥斯達黎加兩場熱身賽。阿仙奴的迪格蘭賴斯、馬度基、伊比爾治伊斯和沙卡，以及水晶宮的甸軒達臣，因為出戰歐洲賽決賽，將稍後才與大軍會合。

杜曹為了確保英格蘭能夠盡快進入狀態，要求麾下在賽季結束後向西方向旅遊度假，再集合備戰。據《BBC》報道指，多名球員已按要求，在休賽期前往美國或加勒比海地區度假。

料近四分一賽事在高溫下進行

今屆世界盃天氣料將成為重要因素，有研究顯示，近四分之一的世界盃賽事可能在攝氏26度以上的高溫下進行。另外，適應美國時區亦是一大考量，英格蘭的賽前訓練基地設於堪薩斯市，比英國時間慢6小時，與他們在6月17日小組賽首場鬥克羅地亞屬同一時區。至於其餘兩場小組賽，分別被安排在波士頓鬥加納及在新澤西鬥巴拿馬，當地時區比英國慢5小時。

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