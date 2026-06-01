世界盃｜IFAB公布球例修訂 包括擴大VAR權限、遏制戰術暫停等

國際足球協會理事會（IFAB）宣布為世界盃引入一系列規則修訂，包括擴大VAR權限、界外球5秒倒數，以及打擊戰術暫停行為。相關修訂已獲批准，將於今夏在美國、墨西哥和加拿大舉行的世界盃中實施。

世界盃將於6月11日揭幕，IFAB公布一系列球例修訂，以下是其中幾項重點改例：

VAR權限擴大

VAR將可介入錯誤發出的第二面黃牌、認錯球員事件及錯判角球。當第二面黃牌屬錯判時，VAR將會介入，但不會就場上未有出示黃牌的情況建議補發。至於角球的VAR審查僅用於糾正明顯錯誤，且不得延誤比賽重新開始。此外，若自由球開出前有犯規，例如進攻球員在角球開出前阻擋防守球員，亦可介入處理。

VAR將可介入錯判第二面黃牌等。法新社

球員在衝突時掩口將可被出示紅牌。法新社

遏制戰術暫停

IFAB亦致力打擊球隊借助場上有球員受傷暫停，而進行場中戰術會議、拖延比賽的問題。球證目前無法為此正式處罰，但FIFA裁判總監哥連拿（Pierluigi Collina）表示球證將採取「主動」，「當門將躺在地上受傷時，我們不允許球員前往球員席，門將有受傷的權利，但球員沒有離場與教練進行戰術暫停的權利」。

新反拖延措施

球證將使用可見的五秒倒數計時器處理界外球和球門球。若界外球在倒數結束前未能擲出，控球權將轉交對方；若球門球被拖延超過倒數時限，對方將獲得角球。

新行為守則

球員在衝突時以手、手臂或球衣遮掩口部，將被出示紅牌，但在與對手進行友好交談時遮掩口部則不受處罰。球員因不滿球員判決而離開球場，同樣將被出示紅牌；若球隊導致比賽被迫中止，將自動判輸；鼓勵球員離場的球隊職員亦將受到同等處分。