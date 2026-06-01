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英超｜干拿迪感動發文 未能與利物浦球迷道別 「深感悲傷」

足球世界
更新時間：05:55 2026-06-01 HKT
發佈時間：05:55 2026-06-01 HKT

利物浦守將伊巴謙馬干拿迪因與球會就續約談判破裂，日前確認將以自由身離隊。干拿迪於Instagram向球迷致謝，坦言煞科戰時仍未知自己去向，對於未能好好道別「深感悲傷」。

27歲的干拿迪於2021年以3500萬英鎊從RB萊比錫加盟利物浦，簽下5年合約，至今年6月30日屆滿。干拿迪與會方曾就續約展開談判，但因為球員身價及薪酬問題存在分歧而告吹。干拿迪效力期間，為「紅軍」於各項賽事上陣183場，贏得英超冠軍、足總盃及兩次聯賽盃。

干拿迪曾為利物浦贏得英超冠軍。法新社
干拿迪曾為利物浦贏得英超冠軍。法新社
干拿迪向法國隊報到，出戰世界盃。法新社
干拿迪向法國隊報到，出戰世界盃。法新社
干拿迪將以自由身離開利物浦。法新社
干拿迪將以自由身離開利物浦。法新社

煞科戰仍未知去向

這名法國國腳感動發文，感謝球迷給予的「愛、能量和令人難以置信的支持」，但他對未能在鬥般尼茅夫的英超煞科戰向球迷道別，感到非常遺憾：「我深感悲傷，未能在最後一場比賽向大家道別。當時我並不知道，那將是我最後一次穿著這件球衣在你們面前上陣。」

干拿迪又表示：「晏菲路是真正特別的地方，能夠在你們面前上陣，我從不將此視為理所當然。衷心感謝你們的一切。我愛你們，無論走到哪裏，我都會帶著利物浦。這個道別並不容易，但是時候迎接新的挑戰和新的篇章了。」

「失去祖達是永遠心碎時刻」

他又提及離世的父親以及車禍去世的隊友祖達：「我們共同分享了無數美好時刻，一些高峰與低谷、錦標、挑戰、終身的友誼，以及永遠心碎的時刻，當中沒有比失去我們的兄弟祖達更加痛苦的。今年失去父親是我人生中最艱難的時期之一，但即使在最困難的時刻，我對這家球會的承諾從未改變。在最艱難的時刻，我為這個徽章傾盡所有。」

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