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英超｜利物浦盼早確認新帥人選 今周將與伊拉奧拿洽商

足球世界
更新時間：05:39 2026-06-01 HKT
發佈時間：05:39 2026-06-01 HKT

根據《BBC》的報道，利物浦將就新帥事宜，於今周與伊拉奧拿開始談判。

伊拉奧拿帶領般尼茅夫創高峰。法新社
伊拉奧拿帶領般尼茅夫創高峰。法新社
史洛特被利物浦解僱。法新社
史洛特被利物浦解僱。法新社
伊拉奧拿或成利物浦新帥。路透社
伊拉奧拿或成利物浦新帥。路透社

利物浦日前宣布解僱史洛特，而球會希望盡快確定繼任人選，即將離開般尼茅夫的伊拉奧拿是頭號候選人。「紅軍」亦曾考慮史特加的賀尼斯（Sebastian Hoeness）和朗斯的沙治（Pierre Sage）等等，但預計伊拉奧拿將獲任命。

伊拉奧拿帶領般尼茅夫取得史上最佳賽季成績，以第6名完成聯賽，僅落後第5名的利物浦3分，並取得來季歐霸資格。伊拉奧拿早於4月宣布今夏將離開般尼茅夫，之後被傳水晶宮、AC米蘭和利華古遜都對這名西班牙籍教頭有興趣。

伊拉奧拿曾與李察曉士共事

至於被解僱的史洛特，前一季才帶領利物浦奪得英超冠軍，但剛過去的一季球隊成績下滑，最終以第5名衝線，驚險鎖定來季歐聯最後一席，最終集團行政總裁愛華士和體育總李察曉士決定解僱史洛特；兩人認為球會需要更主動、更具侵略和緊迫的足球風格。值得一提的是，伊拉奧拿於2023年上任般尼茅夫主帥時，曉士正擔任般尼茅夫技術總監，後者於2024年轉投利物浦。

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