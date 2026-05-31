歐聯決賽｜加比爾首為阿仙奴操刀成痛苦回憶 阿迪達：他主動請纓
更新時間：07:50 2026-05-31 HKT
發佈時間：07:50 2026-05-31 HKT
發佈時間：07:50 2026-05-31 HKT
阿仙奴與巴黎聖日耳門於歐聯決賽戰至互射12碼階段，隨着加比爾馬加希斯於第五輪操刀一飛沖天比賽完結，PSG成為王者。阿迪達賽後表示今次主射是加比爾請纓，認為對方已經準備好。
加比爾今季成為阿仙奴的勝負關鍵，卻未能在球會自2006年以來首次歐聯決賽中留下他所期望的印記。根據《BBC》報道，這是加比爾首次為阿仙奴主射12碼，阿迪達賽後透露：「他主動請纓，正常情況下劊子手會是沙卡、奧迪加特和夏維斯，但我們都知道，假如比賽進入加時和互射12碼，不同的球員需要挺身而出。」他認為愛將在操練時，已經為這一刻做好準備。
賴斯談及隊友加比爾和伊斯宴客，表示與他們同在：「每個人都試過射失12碼，若非他們在今季的付出，我們根本不可能贏得英超冠軍，這一點毫無疑問。這種事會發生，這就是足球，殘酷無情。我們汲取正面的東西，繼續前行。」
馬昆奴斯上前安慰 奧迪加特盛讚紳士
就在加比爾射失後，他隨即心碎掩面；PSG的馬昆奴斯暫時撇下隊友的狂歡慶祝，走上前安慰這名巴西國家隊隊友。奧迪加特被這個舉動深深打動：「他是一位紳士，他曾經歷過決賽中的勝和敗，深知我們現在正在承受的一切。」
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