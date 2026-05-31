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歐聯決賽｜巴黎聖日耳門成第二支衛冕球隊 安歷基拒絕被稱傳奇

足球世界
更新時間：07:31 2026-05-31 HKT
發佈時間：07:31 2026-05-31 HKT

巴黎聖日耳門於歐聯決賽擊敗阿仙奴，成為續皇家馬德里後，第二度取得連霸的球隊。教頭安歷基個人亦第三度奪得歐聯，與哥迪奧拿和施丹等齊名，但他賽後謙稱拒絕「傳奇」的稝號，「但我會爭取第四個錦標」。

阿仙奴於歐聯決賽飲恨。路透社
阿仙奴於歐聯決賽飲恨。路透社
安歷基三奪歐聯。路透社
安歷基三奪歐聯。路透社
PSG蟬聯歐聯。路透社
PSG蟬聯歐聯。路透社

形容阿仙奴開紀錄入球「幸運」

PSG成為第二支蟬聯歐聯的球隊，此前只有皇家馬德里於2016至2018年間完成三連霸。PSG在今屆決賽扭轉困局反勝，安歷基談及今場戰況時表示：「他們在幸運的運動戰中取得入球，此後對他們來說是壓力，因為他們懂得如何防守。這非常艱難。面對大量球員退守的陣型，我們慣於應付，但對手非常強壯，任何情況下都嘗試佔據優勢，非常艱難。但我們值得追平，最終能夠捧走獎盃，非常高興。」

個人三奪歐聯 與哥帥、施丹、皮士利齊名

除了球隊創紀錄，安歷基個人亦以3座歐聯冠軍，與與哥迪奧拿、施丹和皮士利並列；安察洛蒂則以5座錦標高踞榜首。但安歷基拒絕接受「傳奇」的稱號：「傳奇？我對這個不感興趣，我只有3個，所以我需要進步，爭取第4個。我的感受非常複雜，興奮、疲憊，什麼都有。但這是今季最美好的時刻。我們仍然是冠軍，兩連霸，這令人難以置信。」

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