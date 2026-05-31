歐聯決賽｜阿仙奴加時未獲判12碼 賴斯：對利華古遜相似情況獲判

阿仙奴與巴黎聖日耳門今晨合演歐聯決賽，戰至加時馬度基壓入禁區後疑被侵犯倒地，但球證沒判12碼。領隊阿迪達和賴斯賽後均有談及這個判決，其中賴斯表示於鬥利華古遜一役曾遇相似情況，當時獲判12碼。

加時上半場馬度基引球壓入禁區，疑被PSG的紐奴文迪斯侵犯，但球證沒判12碼；《天空體育》評述員當時形容是五五波，判或不判都不見怪。迪格蘭賴斯和領隊阿迪達當時均因為投訴過激，被罰黃牌。阿仙奴最終於加時後與PSG踢成1：1，互射12碼以3：4飲恨。

阿迪達認為馬度基被侵犯那一球，應為12碼。路透社

馬度基在加時上半場殺入禁區，疑被侵犯下倒地。路透社

賴斯認為馬度基已經引球對過敵將。路透社

賴斯因為過激投訴被罰黃牌。路透社

「馬度基已引球到敵將身前」

賽後，賴斯和阿迪達均談及這次判決。賴斯表示：「我還沒有翻看片段，但當時在球場上，我認為馬度基已經引球到敵將身前了。回想起我們利華古遜時獲判的那個12碼，情況非常相似。我現在不想多談這件事，但當時我感到非常心碎。」賴斯指的是球隊於16強首回合，戰至89分鐘馬度基與迪爾文鬥法後倒地，阿仙奴獲判12碼並由倒戈的夏維斯射入，最終扳平1：1。利華古遜教頭胡文特賽後怒轟這個12碼判決。

阿迪達：這很輕易地可以判12碼

阿迪達則表示已經翻看片段，「這很輕易地可以判12碼……為了搞清楚什麼情況會判12碼、什麼不是，我在過去72小時內，重看了今屆歐聯所有的12碼判罰，而這個情況很容易可以是12碼。但發生了的已經發生了，就是這樣。我們需要做得更好，必須進步，找到不同的優勢去爭取我們想要的結果。」