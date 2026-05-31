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歐聯決賽｜阿仙奴飲恨「殘忍」 阿迪達：必須經歷痛苦再學習

足球世界
更新時間：06:33 2026-05-31 HKT
發佈時間：06:33 2026-05-31 HKT

阿仙奴於歐聯決賽，在互射12碼不敵巴黎聖日耳門，無緣取得隊史第一座歐聯錦標。領隊阿迪達和隊長迪格蘭賴斯賽後出席記者會，兩人都對於失冠表示傷心，但賴斯認為這場失利不會定義球隊。

「兵工廠」與PSG在法定時間連加時踢成1：1，互射12碼有伊斯和加比爾射失飲恨。賴斯賽後對於這場歐聯決賽失利表示：「情緒和代價都非常高昂，這真的太殘忍了。他（阿迪達）談到了他有多愛我們這個團隊，以及我們在面對重重困難時，每一場比賽都全力以赴。」

阿迪達肯定麾下的表現。美聯社
阿迪達肯定麾下的表現。美聯社
阿仙奴於歐聯決賽飲恨。美聯社
阿仙奴於歐聯決賽飲恨。美聯社
加比爾12碼宴客。美聯社
加比爾12碼宴客。美聯社
伊斯12碼宴客，阿迪達賽後安慰愛將。美聯社
伊斯12碼宴客，阿迪達賽後安慰愛將。美聯社

賴斯：今場失利不會定義我們

阿仙奴今季由劍指四冠王，最終以一座英超錦標衝線。賴斯表示：「這對我們來說只是開始。我們在英超跨越了終點線，今次本可更進一步，但事與願違，我們會繼續前進。自我加盟球會以來，先是8強出局，然後是4強，如今殺入決賽。我們繼續前行，保持積極。這不會定義我們。」

「需要肯定今季的成就」

至於阿迪達則重申他以球隊為榮，但強調感受是役落敗之痛的重要。他說：「首先你必須經歷那種痛苦，消化它，並將它轉化為進步的燃料，達到更高的水平。我要恭賀巴黎聖日耳門，在我看來他們是世界上最好的球隊。他們在控球和個人表現上的能力，球員們值得讚賞。」阿迪達再次肯定球員的表現：「我為他們感到無比自豪⋯⋯我們殺入了重要的決賽，卻在最大的舞台上功虧一簣。我們已22年沒有奪得聯賽冠軍，而這也只是隊史第二次打入歐聯決賽，我們需要肯定今季的成就。我認為必須經歷這個過程；如果你感到痛苦，就去經歷那份痛苦，從中學習。」

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