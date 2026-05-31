歐聯決賽｜法定時間連加時1：1 阿仙奴互射12碼不敵PSG飲恨

PSG成功衛冕歐聯！這支法甲班霸今晨於歐聯決賽面對阿仙奴，雖然於上半場6分鐘便失守，但之後憑丹比利的12碼扳平。兩軍法定時間連加時踢成1：1，PSG於互射12碼，隨著加比爾於第五輪操刀一飛沖天擊敗阿仙奴，衛冕歐聯。

夏維斯上半場6分鐘窄角度射門，為阿仙奴打開紀錄。美聯社

夏維斯6分鐘打開紀錄

阿仙奴對上一次殺入歐聯決賽，已經是2006年的事，他們最終以1：2不敵巴塞隆拿。今晨再次闖進決賽，「兵工廠」於上半場6分鐘，便憑夏維斯禁區內窄角度起左腳破網，打開紀錄。之後PSG取得大量控球，但他們能夠製造具威脅的攻勢寥寥可數；PSG上半場取得76.70%的控球率，但6次射門僅1次中目標。阿仙奴半場領先1：0。

丹比利12碼為PSG扳平。美聯社

基華拉斯基利亞被阿仙奴守將基斯甸摩斯基拿從後踢跌。美聯社

丹比利入12碼扳平

PSG下半場繼續贏控球，55分鐘，夏基美於禁區外的遠距離罰球，雖然射中目標，但被拉耶輕鬆沒收。PSG到65分鐘扳平；基華拉斯基利亞與丹比利一次撞牆配合，前者被阿仙奴守將基斯甸摩斯基拿從後踢跌，球證直指12碼點。丹比利操刀極刑，拉耶捉錯路，PSG扳成1：1平手。

法定時間踢成1：1

阿仙奴隨即換兩人，摩斯基拿和奧迪加特被換走，由祖利安添巴和約基利斯入替。阿仙奴之後稍為壓前，控球則仍由PSG佔優；PSG的域天拿於72分鐘遠射無功而還，到77分鐘一次反擊，基華拉斯基利亞的射門，被回防的利維斯史基利擋到後中柱。兩軍於法定時間踢成1：1，比賽進入加時。

加時上半場焦點一幕，是馬度基壓入禁區，疑被PSG的紐奴文迪斯侵犯，但球證沒判12碼，迪格蘭賴斯和領隊阿迪達均因為投訴過激被罰黃牌。加時下半場，兩軍都無法增添紀錄，最終要以最殘酷的互射12碼分勝負。

互射12碼，由PSG先射，干卡路拉莫斯射上角入網；阿仙奴第一輪則派出約基利斯操刀，同樣中鵠。PSG的迪斯亞杜伊第二輪射入，但阿仙奴的伊比爾治伊斯射門斜出，槍手落後。第三輪，PSG紐奴文迪斯的操刀，被拉耶救出；阿仙奴的賴斯燙射入網為阿仙奴扳平2：2。第四輪，PSG派出隊長夏基美，他淡定起腳破網；阿仙奴的馬天尼利射上角入網。第五輪，盧卡斯貝拉度射入網；阿仙奴的加比爾必須射入，但他射門一飛沖天，最終阿仙奴飲恨。