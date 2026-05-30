英超｜一代星將隕落！史達寧涉毒駕撞毀林寶堅尼被捕

前利物浦、曼城及阿仙奴球星史達寧（Raheem Sterling）場外生活再度亮起紅燈！據漢普郡（Hampshire）警方證實，這位31歲的前英格蘭國腳於周四早上駕駛其林寶堅尼超跑時，在M3公路失控撞向防護欄。警方到場後以涉嫌毒駕、危險駕駛及藏有三級藥物等罪名將其拘捕。

涉毒駕及藏毒准保釋候查

漢普郡警方在周四發表聲明，詳述了案發經過：「周四早上9時前，我們接獲報告指一輛林寶堅尼在M3公路南行線靠近Minley互通立交處撞向護欄。事故不涉及其他車輛，亦無人受傷。」

聲明續指：「司機為一名來自伯克郡（Berkshire）的31歲男子，他因涉嫌藥後駕駛、危險駕駛、非法持有C類藥物以及拒絕提供樣本而被捕。該名男子目前已獲准保釋，以待進一步調查。」據悉，該名男子正是曾為英格蘭國家隊上陣82場的史達寧。

從英超霸主到荷甲棄將 尹佩斯曾為其抱不平

史達寧的足球生涯在離開曼城後便開始走下坡。他在2022年加盟車路士，僅效力兩季便被外借至阿仙奴，但在「兵工廠」期間上陣28場僅入一球，表現令人大失所望。今年一月，車路士決定與其提前解約，史達寧隨即轉戰荷甲加盟飛燕諾。

然而，史達寧在飛燕諾同樣未能重拾狀態，僅上陣8場且一球未進。飛燕諾主帥尹佩斯（Robin van Persie）在史達寧最後一次出場後，曾公開為其受到的輿論攻擊抱不平：「我對圍繞他的種種冷嘲熱諷感到困擾。他在英格蘭入過200球，代表國家隊踢了82場，無論你認為他現在踢得好不好，他都應該得到尊重。我覺得荷蘭足球界對待他的方式非常糟糕。」