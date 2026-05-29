世界盃2026‧列強點評｜艾寧夏蘭特首戰國際大賽 圖展現世界頂級射手實力

挪威連續6屆無緣世界盃決賽周，今屆美加墨世盃在曼城射手艾寧夏蘭特領軍之下，成功重返決賽周舞台。25歲的夏蘭特幾乎贏盡所有球會賽錦標，今次第1次代表挪威出戰國際大賽，他希望領軍突破16強的隊史最佳成績，並證明自己世界頂級射手的地位。

艾寧夏蘭特(左)肩負挪威入球重任。法新社

挪威於決賽周被編入I組。法新社

外圍賽上陣8場狂轟16球

挪威歷來3次出戰世界盃決賽周，其中於1938和1998兩屆同樣晉身16強成績最好。不過，自2002年日韓世界盃開始，挪威已連續6屆未能夠晉身決賽周。今屆世界盃外圍賽，曼城前鋒艾寧夏蘭特上陣8場狂轟16球，協助挪威於歐洲區I組8戰全勝，攻入歐洲區最多的37球，以24分力壓4屆世界盃冠軍意大利，首名直接出戰決賽周。而夏蘭特國際賽累積射入49球，成為挪威史上神射手。

夏蘭特於曼城先後贏得歐聯、歐超盃、英超、足總盃、聯賽盃、社區盾，幾乎橫掃各大小球會賽獎盃，但因挪威實力有限未曾出戰國際大賽。今屆美加墨世界盃是他首次踏足國際賽舞台，他誓要與法國前鋒基利安麥巴比、巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞等世界頂級射手爭一日長短，助挪威爭取突破16強創造國家歷史。

挪威世界盃I組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

17-06 早上6:00 伊拉克

23-06 早上8:00 塞內加爾

26-06 深夜3:00 法國

挪威焦點球員

艾寧夏蘭特

位置：前鋒

出生日期：21-07-2000

效力球會：曼城

國際賽上陣/入球：49場/55球

艾寧夏蘭特。法新社

馬田奧迪加特

位置：中場

出生日期：17-12-1998

效力球會：阿仙奴

國際賽上陣/入球：67場/4球

馬田奧迪加特。法新社

拉亞臣

位置：後衛

出生日期：17-11-1997

效力球會：多蒙特

國際賽上陣/入球：41場/1球

拉亞臣。路透社