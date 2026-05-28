英超｜車路士挖角恐受挫 英媒曝般尼茅夫誓保核心備戰下季歐洲賽

英超豪門車路士欲收購般尼茅夫中場新星阿歷斯史葛（Alex Scott）的計劃恐怕即將落空。為了迎接球會史上首次的歐洲賽征途，般尼茅夫已下定決心留住隊中核心備戰下季歐洲賽，全力阻止陣中三大年輕猛將離隊。

藍獅今季表現令人失望，下季更無緣歐洲賽，令球會收入銳減。但這顯然未有阻止藍獅繼續收購球員的野心，此前已經傳出他們計劃收購多位球員，當中就包括剛獲英格蘭國家隊徵召的阿歷斯史葛。

備肥約力拒車路士利誘

據英國廣播公司（BBC）報道，這位23歲中場憑藉本賽季出色的表現，成為了車路士在今夏轉會窗的重點目標。然而，般尼茅夫管理層無意放走這位中場大將。為了抵禦藍軍的強勢挖角，般尼茅夫不僅拒絕放人，更正積極準備為史葛提供一份條件豐厚的新合約，以說服他留隊征戰歐洲賽。

櫻桃軍團在主帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）的領軍下，本賽季以英超第六名的傲人成績收官，創下球會建軍127年以來首度躋身歐霸盃的壯舉。球會高層深知，要應付下季英超與歐洲賽的雙線作戰，陣容的穩定性至關重要。為了避免重蹈去年夏天多名主力流失的覆轍，留住骨幹球員成為了目前的頭等大事。

保穩定陣容雙線作戰

除了全力留住阿歷斯史葛，般尼茅夫也希望致力留住另外兩名表現亮眼的新星 – 巴西翼鋒拉恩域陀（Rayan）與法國前鋒高洛比（Eli Junior Kroupi）。

今年1月以3000萬英鎊從巴西華斯高加盟的19歲小將拉恩域陀，半季內在英超交出5個入球和2次助攻的亮眼數據。英媒透露，這位剛剛被安察洛堤征召入巴西世界盃名單的鋒將已明確向球會表達不想過早轉會，並承諾會繼續留在球隊發展，他目前的合約期至2031年。

另一位前鋒高洛比同樣炙手可熱，目前已吸引了包括阿仙奴等多支具備歐聯參賽資格的豪門球隊關注。但般尼茅夫對他的態度極為堅決，高層已表明會採取強硬手段，全力阻止高洛比被其他球隊挖角。