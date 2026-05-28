歐戰歷史第一人！古斯辛特單季隨維拉、水晶宮勇奪兩大歐洲錦標

隨著水晶宮在周三晚的歐協聯決賽以1:0力克西甲球隊華歷簡奴，陣中的科特迪瓦國腳前鋒古斯辛特（Evann Guessand）不僅隨隊捧盃，更寫下了一項前無古人、甚至恐難有後來者的歐戰神級歷史紀錄！這位24歲的射手成為了足球歷史上，首位在同一個賽季內，代表兩支不同球隊奪得兩項不同歐洲賽事冠軍的球員。



一月過檔水晶宮 決賽後備上陣登頂



古斯辛特在今年一月的轉會窗由阿士東維拉外借至水晶宮，加盟後他在水晶宮的歐協聯奪冠路上扮演了關鍵角色，合共上陣5場並攻入1球。在周三晚於萊比錫舉行的決賽中，古斯辛特在下半場尾段後備登場，親自見證球隊以1:0小勝捧盃。

然而，這只是他今季神奇歐戰之旅的下半部分。在今年一月轉會之前，他其實早已為母會阿士東維拉在歐霸盃賽場立下汗馬功勞。

季初為維拉立功 兩大戰線均有入球



在本賽季的前半段，古斯辛特代表維拉在歐霸盃的聯賽階段上陣了7場比賽，並為球隊攻入2球，是維拉晉級的重要功臣。而在上周於伊斯坦堡舉行的歐霸盃決賽中，維拉以3:0大勝德甲球隊弗賴堡奪冠。由於古斯辛特在季初曾為維拉披甲，這意味著他同樣符合領取維拉冠軍獎牌的資格。



根據歐洲足協（UEFA）的規例，他們會向歐霸盃及歐協聯的冠軍球隊各頒發50枚金牌，這與英超需要球員起碼上陣5場才可獲得獎牌（共提供40枚）的嚴格規定不同。由於古斯辛特在兩項賽事中均有代表兩隊上陣兼取得入球，他百分之百將獲得這兩枚歐洲賽冠軍獎牌。



在同一個賽季，先在季初幫助維拉奠定歐霸基礎，再在季尾協助水晶宮稱霸歐協聯，古斯辛特以極其巧妙的命運安排，成為了歐洲球壇史無前例的單季「雙料歐洲冠軍」。

