足球｜FIFA博物館時代廣場揭幕 馬特拉斯割愛捐戰靴 爆06世盃秘辛

國際足協博物館（FIFA Museum）中國香港特展今日（28日）於銅鑼灣時代廣場正式揭幕！2006年世界盃冠軍意大利功臣馬特拉斯（Marco Materazzi）以開幕大使身份驚喜現身，為隆重其事，這位傳奇中堅更在開幕禮上送上大禮，「割愛」捐出自己於2010年贏得世冠盃時所穿的戰靴作為館藏。此外，他在受訪時亦大爆當年世盃秘辛，直言最深刻的入球並非決賽的扳平一擊，而是分組賽對捷克的頭槌，全因該球助球隊避開了擁有「夢幻陣容」的巴西隊！

美加墨世界盃將於約兩周後戰火重燃，FIFA Museum特別於此時首度登陸香港，為全城預熱足球狂熱。早上才抵達香港的馬特拉斯，參觀展覽後難掩興奮之情。當他走到展區內2006年世界盃決賽比賽用球的展櫃前，看著這顆見證了他入球、被施丹頭槌及十二碼建功等戲劇性時刻的足球時，這位52歲的名宿向傳媒娓娓道來當年的難忘歲月。

首名出線避開「大哨」「細哨」

「每當人們問我世盃生涯最難忘的入球，全世界都會想起決賽那一球（對法國的頭槌扳平）。但對我來說，最深刻的是分組賽對捷克頂入的第一球。」馬特拉斯解釋道：「當時我覺得我們不是最強的，但那個入球讓我們得以首名出線。這點非常關鍵，因為在我心目中，當時的巴西是最好的球隊，他們有朗拿度、卡卡、朗拿甸奴、卡富和阿祖安奴。如果在那個時候對上巴西，我們大概會被淘汰。正因為那個入球，我們避開了巴西，這非常重要。」

童年狂語曾遭姊嘲笑 割愛捐世冠盃戰靴

除了大爆世盃秘辛，馬特拉斯在開幕禮上亦感性分享自己的追夢歷程。他坦言自己並非天生傳奇，全憑對足球的熱愛走到今天：「小時候我曾對姐姐說，未來的世界盃我會成為最好的球員，當時她只是大笑。但當我真的成為世界冠軍、夢想成真那一刻，我忍不住哭了。」他希望透過博物館的展覽，能啟發更多亞洲及香港的小球迷勇敢追夢。

為了支持是次香港特展，這位名宿更帶來了驚喜，即場向博物館捐出自己於2010年贏得世界冠軍球會盃時所穿的戰靴。「這雙鞋一直由我親自收藏在意大利，現在我把它送給博物館。」這雙極具歷史價值的球鞋將在香港短暫展出，隨後運返蘇黎世總部，成為FIFA博物館的永久館藏。

馬特拉斯（左）將自己的戰靴給FIFA Museum收藏。楊功煜攝

馬特拉斯（左）將自己的戰靴給FIFA Museum收藏。楊功煜攝

展望即將開鑼的美加墨世界盃，馬特拉斯點名看好兩支歐洲勁旅：「西班牙和法國是我心目中的奪冠熱門，特別是法國。不過，大家也要小心摩洛哥和葡萄牙，在世界盃面對他們絕對不容易。」

大力神盃日後有望來港

是次特展將FIFA博物館的珍貴體驗帶到香港，展期為期六個月。場內詳細梳理了自1930年首屆男子世界盃，以及1999年於中國舉辦的首屆女子世界盃以來的歷史軌跡，並涵蓋了FIFA世界冠軍球會盃的珍貴展品。當中最矚目的，無疑是率先展出、1930年至1970年頒發予冠軍球隊的原版「雷米金盃」（Jules Rimet Trophy）。據悉，現役的世界盃獎盃（大力神盃）亦有望在今屆美加墨世界盃結束後，破天荒運抵香港展出。

雷米金盃的復刻版在現場展出。楊功煜攝

雷米金盃的復刻版在現場展出。楊功煜攝

除了頂級榮譽，展覽亦強調足球的普及與傳承。展區內設有一道由FIFA旗下211個會員協會球衣組成的壯觀「彩虹牆」，純以顏色排列，象徵足球跨越國界的力量；同時特設香港專屬展區，展出中國香港足球總會的精美展品及多位本地球員的原版球衣。

FIFA Museum董事總經理馬高·法索尼表示：「足球是不斷創造的歷史，我們希望將博物館打造成一個平台，讓球迷能以非常親近的方式與足球傳奇接觸及交流。」為了讓球迷有更沉浸式的體驗，除了豐富的靜態展品外，展覽亦特設多個互動環節，包括讓球迷一試身手的「罰球點」互動區，以及重溫巨星風采的「傳奇球星」展區，讓入場人士不僅能觀賞歷史，更能親身感受足球帶來的狂熱與樂趣。