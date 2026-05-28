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英超｜曼聯稅前盈利升4.2億 專家寸爆：外借拉舒福特一個 夠冚裁員400人薪金

足球世界
更新時間：13:27 2026-05-28 HKT
發佈時間：13:27 2026-05-28 HKT

曼聯公布了截至2026年3月31日的最新九個月財務報告。雖然數據顯示球會在削減成本後營業利潤有所增長，但早前大刀闊斧裁減約400名基層員工的「節流」措施，卻惹來足球財務專家基蘭馬古尼（Kieran Maguire）的無情嘲諷。他一針見血地指出，這波大規模裁員所節省下來的開支，實際上只等同於將陣中高薪球星拉舒福特（Marcus Rashford）外借至巴塞隆拿所慳下的薪金。

專家寸爆曼聯節流方案，表示外借拉舒福特一個夠冚裁員400人薪金。美聯社
專家寸爆曼聯節流方案，表示外借拉舒福特一個夠冚裁員400人薪金。美聯社

裁員效益惹質疑


根據這份最新財報，受惠於由聯合班主拉克特利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）主導的場外削減成本措施，曼聯在期內的除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）達到1.875億鎊，較去年同期的1.453億鎊增加了超過4,000萬鎊。然而，球會的財政負擔依然沉重，至今仍背負著加沙（Glazer）家族時代遺留下來高達6.5億美元的巨額債務。短期借款亦增加至2.625億鎊。


財務專家基蘭馬古尼在對曼聯的財報進行了深入剖析：「他們確實提到了裁員帶來的效益，這很有意思。但有人可能會說，裁減400人所節省下來的錢，大致上只相當於把拉舒福特租借到巴塞羅那所節省的工資支出。」
不過，馬奎爾亦派了定心丸，指出球會在轉會市場上仍具備極大靈活性：「隨著拉舒福特等球員外借，以及卡斯米路（Casemiro）將於今夏離隊，球會的薪酬支出將大幅下降。這對引援非常有利，因為這可以騰出龐大的工資空間。曼聯的陣容身價在英超排第三，他們完全有能力繼續大灑金錢擴軍。」


重返歐聯保巨額收入 總裁大讚卡域克


雖然因為提早在足總盃及聯賽盃出局，導致該季度的比賽日收入微跌5.2%至4,220萬英鎊，但來季重返歐洲聯賽冠軍盃，將可確保為曼聯帶來3,000萬至4,000萬英鎊的豐厚轉播及獎金收入，加上透支額減少了3,000萬英鎊釋放了現金流，無疑令球迷對今夏的擴軍充滿期待。


行政總裁貝拉達（Omar Berrada）對球會的整體發展前景充滿信心：「我們對球會今季的進步感到非常正面。取得英超季軍及來季歐聯資格，證明了男子隊在球場上的狀態有所提升。卡域克（Michael Carrick）在執教的17場比賽中表現極其出色，我們很高興他能正式繼續擔任主教練。」

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