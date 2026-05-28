丹麥門將卡斯柏舒米高宣布，因為嚴重肩傷掛靴。他發文表示「這是命運替我做的決定」，但表示在足球路上獲得很多，退役無憾。

卡斯柏舒米高最後一支效力的球會是些路迪。法新社

舒米高父子。法新社

舒米高為李斯特城贏得英超冠軍。法新社

身為傳奇門神舒米高之子，卡斯柏的職業生涯，譜寫出屬於他的傳奇一章。他在曼城展開職業生涯，在李斯特城效力10個賽季期間，奪得2015/16年英超冠軍和2021年足總盃，之後轉戰尼斯和安德列治，再轉投蘇超些路迪。他曾為丹麥上陣120次，包括征戰2018年和2022年世界盃，以及在歐國盃2020年打入4強，

帶傷作戰 其後再觸傷惡化

但他於2025年3月丹麥在歐國聯4強鬥葡萄牙一役中受傷，當時丹麥已用盡換人名額，他仍堅持帶傷完場。其後11個月，他在些路迪歐聯鬥史特加一役中，令傷勢進一步惡化。他曾誓言盡一切努力延續職業生涯，包括接受長達1年的康復療程，但最終表示「這個決定是由命運替我作出的」。他說：「3月時，沒有意識到傷勢有多嚴重，整個過程非常漫長。2月再度跌傷時，我立刻知道情況有多嚴重。我諮詢了多名醫生和專家的意見，他們告訴我不應期望可以重返頂級賽場。」

「足球對我沒有任何虧欠」

他2月起已沒有再上陣，原本與些路迪的合約即將屆滿，曾諮詢醫生意見後決定掛靴。他發表感動告別：「我想每個人都夢想在球場上告別，但你未必能得到想要的，但我在足球旅途上已得到太多，足球對我沒有任何虧欠。我獲得了太多機會，擁有了太多經歷。最令我難忘的，是沿途建立的友誼和聯繫，以及與他們共同分享的時刻。」