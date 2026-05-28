英超｜曼聯3800萬鎊斟艾達臣荷西 或成今夏第一簽

曼聯積極為來季準備，《BBC》引述多名消息人士指，「紅魔」正與阿特蘭大談判，勢以3800萬鎊簽下巴西中場艾達臣荷西。

中場增兵成首要

曼聯今夏的首要任務是加強中場位置，原因是卡斯米路離隊，另外烏加迪的去留亦存在變數，令紅魔在這個位置增兵或不只一人。據報曼聯就中場這個重要的位置，同時與多個目標談判，但會方似決定提早鎖定艾達臣。

曼聯斟介艾達臣荷西。法新社

艾達臣荷西在剛過去一季，為阿特蘭大上陣41場。法新社

據《BBC》報道指，曼聯與阿特蘭大接近完成交易，轉會費預計為3500萬鎊，另加300萬鎊的附加費用，總價為約3800萬鎊。這名巴西中場在剛過去的球季，於各項賽事為阿特蘭大上陣41場，貢獻3入球2助攻；他曾3次為國家隊上陣，但未能入選今夏的世界盃大軍名單。

曼聯其他收購目標包括韋斯咸的馬迪奧斯費南迪斯；由於「鎚仔幫」來季降班英冠，球會勢要出購球員以應對財政壓力。另外，曼聯去年夏天曾有意收購白禮頓的巴利巴，但由於他今季表現未如理想，預計「紅魔」若再次出價，願意支付的費用將遠低於12個月前。