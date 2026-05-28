英超｜巴塞隆拿與紐卡素達成協議 勢以6900萬鎊簽安東尼哥頓

根據《BBC》的報道，巴塞隆拿在安東尼哥頓爭奪戰中跑出，將以6900萬鎊簽下這名英格蘭國腳。

拜仁曾報價 不被接納

據指拜仁慕尼黑早前亦向紐卡素報價，但由於出價與「喜鵲」的預期有差距，因此未能達成協議。至於巴塞出價6900萬鎊，獲紐卡素接受；《BBC》指安東尼哥頓將在世界盃前完成轉會手續，之後才與英格蘭隊友飛走美國，出戰世界盃。

安東尼哥頓勢離隊紐卡素。法新社

哥頓將代表英格蘭出戰世界盃。法新社

哥頓將轉投巴塞隆拿。法新社

25歲的安東尼哥頓於2023年由愛華頓轉投紐卡素，成為球隊核心，為紐卡素於各項賽事上陣152場，入39球並貢獻28次助攻。他的好表現引起豪門的注意，但紐卡素行政總裁大衛賀普堅臣（David Hopkinson）早在3月已明確表示，球會只會在「我們的條件下」出售球員。領隊賀維對哥頓的離隊似早有預感，放眼未來下，在哥頓傷癒後，仍在最後4場將他放在後備席上；在今季煞科戰、紐卡素作客以0：2不敵富咸後，客軍球迷區短暫高呼哥頓的名字，向他告別致意。

愛華頓同樣得益

哥頓與紐卡素的合約期至2030年，因此紐卡素在轉會談判中佔據強勢地位，並要求較高的轉會費；而在這筆交易中將獲益的還包括愛華頓，「拖肥糖」將獲得紐卡素出售哥頓所得利潤的15%。