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歐協聯｜水晶宮挫華歷簡奴封王創隊史 加拉斯拿領軍兩年三盃寫完美結局

足球世界
更新時間：05:45 2026-05-28 HKT
發佈時間：05:45 2026-05-28 HKT

水晶宮在歐協聯封王，鎖定來季歐霸席位！這支英超球隊今晨於決賽以1：0擊敗華歷簡奴，取得隊史首座歐洲賽錦標。

水晶宮在歐協聯封王。路透社
水晶宮在歐協聯封王。路透社
桑馬迪達一箭定江山。路透社
桑馬迪達一箭定江山。路透社
加拉斯拿完美告別。路透社
加拉斯拿完美告別。路透社

桑馬迪達一箭定江山

水晶宮在加拉斯拿帶領下，於去季爆冷奪得英格蘭足總盃，並於今季社區盾擊敗利物浦。這名奧地利籍教頭早前宣布將於今季季後離隊，今晨他帶領球隊出戰歐協聯決賽，畫上完美句號。

水晶宮於決賽面對華歷簡奴，在51分鐘攻入全場唯一入球；阿當華頓於禁區外的射門，被華歷簡奴門將阿基列沙巴拿撲出，但皮球落在門前的桑馬迪達面前，後者反應夠快，第一時間補射入網。

取來季歐霸席位

最終水晶宮以1：0擊敗華歷簡奴，在歐協聯封王，是隊史首個歐洲賽冠軍。水晶宮今季於英超以第15名完成，但他們透過這個歐協聯冠軍，取得來季歐霸盃席位。

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