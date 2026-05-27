歐聯│夏基美、迪比利復操 巴黎聖日耳門夫添迎決賽 安歷基唔放心向阿仙奴派高帽

巴黎聖日耳門(PSG)周二復操，備戰周六對阿仙奴的歐聯決賽，球隊收到兩個好消息，右閘夏基美和攻擊皇牌奧士文尼迪比利傷瘉復操，球隊可以夫添迎戰槍手。全員健康也好，PSG主教練安歷基仍然未放心，賽前大打心理戰稱讚兵工廠，指他們是全歐洲防守和球隊最好的球隊，無法被擊敗。

夏基美、迪比利參與大軍合練

經過兩日的休息後，聖日耳門大軍周二再次集結訓練，準備周六於匈牙利布達佩斯舉行的歐聯決賽，力爭衛冕。操練在法國時間周二傍晚5時於球會訓練基地進行，據報早前分別受小腿和大腿肌肉傷患困擾的夏基美及奧士文尼迪比利，已經傷瘉復操參與球隊的合練，並展示不俗的狀態，球隊可以夫添迎戰阿仙奴。

迪比利今季歐聯攻入7球

迪比利今季歐聯12次上陣收錄7入球2助攻，包括近3場攻入5球；夏基美則有1球7助攻的出色表現，他在邊路的技術和突破力，是球隊用盡球場闊度進攻，拉扯槍手防線陣型的重要一員。29歲的迪比利矢言，有信心披甲鬥阿仙奴：「我會為歐聯決賽做好準備。我有信心在決賽時恢復百分百的狀態，我會做到，亦肯定做到。我對此深信不疑。」

安歷基大讚阿仙奴難被擊敗

兩大主將回歸可以全員出擊外，PSG今季歐聯6次與英超球隊交手收錄5勝1和不敗佳績，加上上季4強兩回合亦雙殺槍手，難怪被外界看好可以衛冕。然而該隊主帥安歷基仍不放心，向阿仙奴大派高帽示人以弱：「他們是全歐洲防守最好的球隊，而且已經保持了好幾年。同時他們可以通過死球取得很多入球，從不依賴某一名球員，真的非常出色，是一支難以被擊敗的球隊。他們拿到了英超冠軍，是從頭到尾都配得上的冠軍。」這場歐聯終極一戰於香港時間周六深夜12時開賽。