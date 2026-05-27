英超│祖雲達斯想500萬歐羅簽艾利臣比加 距利物浦2000萬歐羅標價差距大

意大利媒體《都靈體育報》周二報導，祖雲達斯已向利物浦出價500萬歐羅，求購陣中的巴西國家隊門將艾利臣比加(Alisson)，這價格只是紅軍標價2000萬歐羅的4分1。然而消息人士指老婦人對交易充滿信心，皆因艾利臣本人非常渴望回歸意甲，想和祖記教練史巴列堤再次合作，他本人亦會利用自己與紅軍管理層的良好關係，希望球隊降低轉會費。

祖雲達斯500萬報價歐羅簽艾利臣比加。路透社

老婦人已向利物浦報價500萬歐羅

《都靈體育報》引述消息人士的說法，祖雲達斯周一正式向利物浦提交了對艾利臣比加的首份報價，轉會費為500萬歐羅，同時他們已準備好一份為期3年，年薪450萬歐羅的合約。這價格與紅軍的標價2000萬歐羅相差甚遠，但老婦人知道艾利臣渴望加盟，矢志與昔日恩師史巴列堤重聚，就算沒有歐聯資格都不介意，所以有信心可以用較低價梧得到這名33歲巴西門將。

艾利臣希望紅軍減價

據報此子回歸意甲心切，想利用自己與紅軍高層的良好關係，希望球會在轉會費上讓步，給自己放行。唯一不確定因素，是利物浦今夏已失去了穆罕默德沙拿和安德魯羅拔臣兩位老臣子，害怕艾利臣離開會令更衣室不穩，未必願意滿足他。