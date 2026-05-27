英超│阿仙奴1億鎊追求摩根羅渣士 阿迪達親自牽頭推動交易

新科英超冠軍阿仙奴正忙於備戰周六的歐聯決賽，球隊的引援部門亦同樣忙碌，考核不同的人選，進一步提升球隊的實力。消息指他們青睞阿士東維拉的英格蘭星將摩根羅渣士，認為他可以加強球隊的前場組織力，主教練阿迪達更親自千牽頭，推動這筆交易。而車路士、巴黎聖日耳門和曼聯都對羅渣士有意，轉會費或高達1億鎊(約10億5408萬港元)。

阿迪達欣賞羅渣士 親自推動交易

英格蘭媒體《talkSPORT》周二報導，阿仙奴主教練阿迪達率隊贏得英超冠軍後，沒有放下腳步，希望簽入不同的球員，進一步強化球隊的實力。當中維拉的進攻核心摩根羅渣士就是他最欣賞的戰將，認為其技術特別和創造力，能夠進一步豐富球隊的前場進攻體系，特別是面對低位防守時，其穿透性的傳送、無球走位和遠射能力，預計會起到關鍵作用。

多支豪門或加入戰團 轉會費料達1億鎊

阿迪達將會親自牽頭推動這筆交易，槍手方面已與其經理人進行初步接觸，得知球員的意願後，會作出進一步的行動。這名23歲英格蘭國腳今季各賽事為維拉取得14球12助攻，是球隊贏得歐霸和英超獲第4名的功臣之一，其出色的表現同時吸引其他豪門關注，包括車路士、曼城和聖日耳門。知情人士指，維拉對羅渣士的最低估價為8000萬鎊，在多間球會青睞下，轉會費預計會推高至1億鎊。

摩根羅渣士將會代表英格蘭參加世界盃。法新社

摩根羅渣士將會代表英格蘭參加世界盃。法新社

摩根羅渣士將會代表英格蘭參加世界盃。法新社