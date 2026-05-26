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英超總結│曼聯「Big6」大戰成績最好 10場贏7場 利物浦僅贏2場

足球世界
更新時間：19:20 2026-05-26 HKT
發佈時間：19:20 2026-05-26 HKT

2025至26球季英超告一段落，6支豪門有人歡喜有人愁。而在6隊互對的小聯賽中，曼聯成績最出，10場「Big6」大戰贏出其中7場，合共取得22分；其次是收錄5勝的曼城，共有18分。而「Big6」大戰中成績最差的球隊，毫無懸殊是排17位的熱刺10場僅贏1場，只有6分；利物浦就以2勝成為第二差，共有9分。

曼城10場大戰贏7場 卡域克接手後5場全勝

曼城在10場「Big6」大戰中，取得7勝1和2負的佳績，合共取得22分，當中2場敗仗正是本季頭兩場豪門大戰，分別不敵阿仙奴和曼城，而卡域克接手球隊後5場大戰全勝。「Big6」小聯賽成績第2好的球隊，就是5勝3和2負共得18分的曼城，當中雙殺利物浦。排第3是新科英超盟主阿仙奴，4勝3和3負得15分，最具說服力是兩循環均大炒北倫敦死敵熱刺4:1。

熱刺成績最差 10場僅贏1場

而熱刺是「Big6」小聯賽中成績最差的一隊，僅得1勝2和6負，只有6分，分別被槍手和車路士雙殺；成績第二差是9分的利物浦，2勝3和5負，其中4場敗仗是在曼市雙雄曼聯和曼城身上取得；車路士10場大戰得3勝3和4負，共取得12分。

英超「BIG6」小聯賽總結

排名    球隊    勝  和   負 得分
1         曼聯    7    1    2    22
2         曼城    5    3    2    18
3     阿仙奴    4    3    3    15
4     車路士    3    3    4    12
5     利物浦    2    3    5     9
6         熱刺    1    3    6     6

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