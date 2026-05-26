歐聯│阿仙奴周一紅假休息 周二復操備戰決賽 周四前往匈牙利

阿仙奴完成英超奪冠任務後，將焦點轉移到歐聯賽場，準備周六對巴黎聖日耳門(PSG)的歐聯決賽，爭做雙冠王。該隊周一趁紅假讓全隊休息放鬆，周二重新集訓練集，到周四就出發前往比賽地點匈牙利布達佩斯，周六傍晚對決賽。此外球會亦預定周日舉行勝利巡遊，慶祝英超奪冠和潛在的歐聯冠軍。

槍手周一紅假休息 周四飛往匈牙利

周日英超煞科日阿仙奴盡派後備下，作客2:1擊敗水晶宮，以完美姿態完成聯賽，並以勝仗迎接歐聯決賽。該隊已為這場終極大戰作周詳準備，《Football London》報導，球隊趁周一的銀行假期，全隊休息一天享受家庭樂。大軍周二返回訓練基地練習，周日英超煞科日出戰的球員主要進行恢復性訓練，未出賽的戰將就進行高強度練習。球隊於周三和周四進行完整的訓練，並在周四下午飛往匈牙利布達佩斯，適應場地和備戰對PSG。

周日下午舉行勝利巡遊

此外，槍手亦已預定了在周日下午2時於倫敦北部舉行勝利巡遊，相關詳情在周三公布。