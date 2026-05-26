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世界盃2026｜阿根廷可以鬆一口氣 美斯經檢查後證實虛驚一場

足球世界
更新時間：15:31 2026-05-26 HKT
發佈時間：15:31 2026-05-26 HKT

世界盃開戰在即，球員的一舉一動亦可觸動任一國家隊和球迷的神經，周日美斯的提早離場更引起足壇關注，但好在國際邁阿密周一發佈聲明，指經檢查後美斯僅肌肉疲勞導致過度負荷並無大礙，令全球球迷鬆一口氣。

美斯戰至下半場71分鐘時多次摸向左大腿腿筋，之後更主動要求換下。AFP
美斯戰至下半場71分鐘時多次摸向左大腿腿筋，之後更主動要求換下。AFP
周日美斯在周日國際邁亞密全場對費城聯的美職賽事中的提早離場引起足壇關注。AFP
周日美斯在周日國際邁亞密全場對費城聯的美職賽事中的提早離場引起足壇關注。AFP

美斯無受傷可順利繼續備戰世界盃

事情發生在周日國際邁亞密全場對費城聯的美職賽事中，美斯戰至下半場71分鐘時，多次摸向左大腿腿筋，之後更主動要求換下，引發球迷關注這位38歲球星的世界盃之路會否因此受阻。國際邁阿密周一發佈聲明指美斯只是肌肉疲勞導致過度負荷並無大礙，令全球迷放下心頭大石，聲明中亦指出美斯的恢復活動取決於他在未來幾天的臨床和恢復情況。

今屆亦很大機會是這位38歲球王會是他最後一屆征戰世界盃，亦是衛冕的機會。AFP
今屆亦很大機會是這位38歲球王會是他最後一屆征戰世界盃，亦是衛冕的機會。AFP
國際邁阿密周一發佈聲明指美斯只是肌肉疲勞導致過度負荷並無大礙。AFP
國際邁阿密周一發佈聲明指美斯只是肌肉疲勞導致過度負荷並無大礙。AFP

阿根廷截止出稿日亦並未公佈世界盃決選名單，但外界普遍認為美斯大機會會再領軍出戰，今屆亦很大機會是這位38歲球王會是他最後一屆征戰世界盃，亦是衛冕的機會。今屆阿根廷被分到J組和阿爾及利亞、奧地利和約旦一組，相信出線亦並無問題。
 

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