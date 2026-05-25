英超｜無懼嘲笑一句「還沒結束」成奪冠密碼 賴斯霸氣宣告阿仙奴王朝降臨

阿仙奴經歷跌宕起伏的賽季，最終成功登頂英超。在奪冠的狂歡中，中場核心迪格蘭賴斯（Declan Rice）的一句名言「還沒結束」成為了兵工廠奪冠的最強註腳。這位英格蘭國腳在奪標後感性分享了心路歷程，更霸氣宣告阿仙奴的王朝即將到來；而領隊阿迪達（Mikel Arteta）亦對此子讚不絕口，直指賴斯展現了真正的領袖風範。

無懼外界嘲諷 賴斯堅信奪冠可能

回顧這個漫長的賽季，阿仙奴作客不敵曼城的比賽無疑是最大的轉捩點。當時不少人認為兵工廠大勢已去，但賴斯在賽後卻對著鏡頭堅定地說出「還沒結束」。這句話當時讓身邊的曼城球迷感到匪夷所思，甚至引來外界的嘲笑。

對此，賴斯在奪冠後大反擊：「這就是我夢想的一切，太幸福了。我當時因為那句話被嘲笑得很慘，就像阿仙奴總是被嘲諷一樣。但我當時是真心相信的。儘管那場比賽我們輸了，但我們創造出的機會、差點贏下比賽的過程，讓我汲取了極大的信心。」他深知最後五場比賽必須全勝，亦預料到會有過山車般的起伏，但最終他們做到了。

更衣室談話穩軍心

賴斯透露，在敗給曼城那個充滿挫折的夜晚，球隊在更衣室裏進行了深刻的交流。阿迪達的發言一針見血，球員們也紛紛表達意見，彼此安撫並冷靜下來。賴斯說：「過去四個賽季已經證明我們足夠優秀，我們曾經那麼不走運。經歷了那些失利後，現在贏下這座冠軍，感覺更加特別。」這座英超獎盃亦為阿仙奴卸下了沉重的心理包袱。

展望下週即將到來的歐聯決賽，賴斯充滿自信：「從奪冠那天晚上開始，我們就有一種如釋重負的感覺。現在我們充滿信心，放馬過來吧！能踢歐聯決賽的人不多，我們要好好擁抱這一切。我感覺，一個王朝正在到來。」

阿迪達盛讚領袖氣質 敗仗反激發更強信念

對於賴斯在那場敗仗後展現出的逆境抗壓力，領隊阿迪達給予了百分之百的肯定，並盛讚這就是真正的「領袖氣質」。

阿迪達坦言，球隊其實甚至不需要刻意去利用賴斯那句「還沒結束」來激勵士氣，因為球員的內心早已發生了蛻變：「在那個更衣室裡，我立刻就感覺到經歷那場比賽後，他們竟然比賽前幾個小時，更加確信自己能贏得冠軍。然後我們告訴球員，英超冠軍就在我們手中，一場一場來。我們有很好的機會，最終，我們真的抓住了它。」