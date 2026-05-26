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世界盃2026·列強點評｜法國劍指重奪大力神盃 兇猛前場火力撕碎各隊嚴防

足球世界
更新時間：07:30 2026-05-26 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-26 HKT

法國上屆卡塔爾世界盃決賽互射12碼不敵阿根廷失落冠軍，今屆美加墨世界盃「高盧雄雞」捲土重來，由基利安麥巴比、奧士文迪比利等組豪華鋒線，誓用兇猛火力攻破對手防線，今屆亦是主教練迪甘斯最後一次領軍世界盃，望助球隊再度高舉大力神盃，為國家隊生涯劃上完美句號。

基利安麥巴比肩負法國入球重任。法新社
基利安麥巴比肩負法國入球重任。法新社
法國是I組首名出線熱門。路透社
法國是I組首名出線熱門。路透社

麥巴比、丹比利聯手前場強攻撕開對手防線

法國今屆世界盃人選意圖明顯側重於前場創造攻勢，單是鋒線便有9人入選，左翼位置便同時有2位富創造力的翼鋒坐陣，分別是今季在拜仁慕尼黑表現出色的米高奧利斯以及曼城的卓基，在配合上2大神鋒麥巴比和迪比利，兇猛火力令其他隊伍亦難以招架，而今屆法國被分到I組與塞內加爾、伊朗以及重頭戲對有夏蘭特的挪威，相信出線亦未會受到太大挑戰，劍指為主帥迪甘斯世界盃最後一戰爭冠。

法國有前有後難攻破

法國不單有前亦都有後，中場人腳更加側重于防守，有來自皇家馬德里的曹亞文尼，以及費倫巴治的尼高路簡迪等中場防守悍將陣守，若遭突破後場亦有阿仙奴的沙列巴、巴塞隆拿的祖利斯古迪等壓陣，除了防線固若金湯外，亦可配合前鋒打反速反擊令對手進退兩難。

法國世界盃I組賽程
日期    開賽時間(香港時間)    對手
16-06    深夜3:00    塞內加爾
22-06    深夜5:00    伊朗
26-06    深夜3:00    挪威

 

法國焦點球員


基利安麥巴比(Kylian Mbappe)
位置：前鋒
出生日期：20-12-1998
效力球會：皇家馬德里
國際賽上陣/入球：96場/56球

基利安麥巴比
基利安麥巴比

奧士文丹比利(Ousmane Dembele)
位置：前鋒
出生日期：15-05-1997
效力球會：巴黎聖日耳門
國際賽上陣/入球：58場/7球

奧士文尼迪比利
奧士文尼迪比利

卓基(Rayan Cherki)
位置：前鋒
出生日期：17-08-2003
效力球會：曼城
國際賽上陣/入球：5場/1球

卓基
卓基

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