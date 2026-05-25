英超｜拒絕熱刺一個電話改寫命運！ 伊斯助阿仙奴封王直言「選對了」

阿仙奴在英超煞科戰作客以2:1擊敗水晶宮，並在全場球迷的見證下正式舉起英超冠軍獎盃。在這場別具意義的「回鄉之戰」中，兵工廠中場大將伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）無疑是焦點人物。賽後他感觸良多，特別提到當年差點加盟熱刺的往事，直言如今助阿仙奴捧盃的感覺極其奇妙，並百分之百肯定自己當初做出了正確的選擇。

與熱刺擦身而過 命運巧妙安排

伊斯曾是水晶宮的寵兒，如今以阿仙奴球員身份重返施靴斯公園球場並封王，心境自然與別不同。他被問到當年轉會窗的一段秘史，當時他差點就穿上了阿仙奴宿敵熱刺的球衣。伊斯坦言，當年確實曾非常接近加盟熱刺，但最終在最後一刻的一個電話，讓他選擇了北倫敦的另一端。他說：「我非常肯定自己做出了正確的決定。」對他而言，這場英超長途馬拉松的終點能以奪冠告終，正是對他當年選擇的最好回報。

奪冠背後全因信念

儘管賽前已經確定奪冠，但伊斯透露阿迪達的更衣室並沒有因此而鬆懈。他指出，球隊依然以最職業的態度對待對水晶宮的比賽，不僅是為了保持良好的習慣，更是為了給下周即將到來的歐聯決賽做好最充分的準備。

談到阿仙奴這兩年的飛速進步，伊斯將其歸功於球隊內部日益強大的「信念」。他形容這種感覺彌漫在球會的每一個角落：「那是信念，一種全隊上下都相信我們可以做到的信念。每個人都感覺前方的道路已經鋪好，只要我們盡力，上帝會安排好一切。這種信念感是支撐我們跑完馬拉松的根源。」

感激舊東家厚愛 劍指歐聯決賽

重返舊地，水晶宮球迷對伊斯依然報以熱烈的掌聲，這讓他倍感溫暖。伊斯表示，即使在轉會之後，他依然能遠遠感受到水晶宮擁躉的愛，這讓他非常感激，亦讓這場奪冠儀式多了一份重聚的溫馨。

不過，狂歡過後，阿仙奴眾將已迅速將目光投向更遠大的目標。伊斯透露，球隊今晚雖然會盡情慶祝，但不會向外界透露慶祝地點，因為從明天開始，全隊的專注力將會百分之百轉移到對陣巴黎聖日耳門（PSG）的歐聯決賽上，力爭成為雙冠王。

