英超｜熱刺煞科日驚險護級 雲迪雲拒慶祝怒批：踢到最後一場先上岸好尷尬！

熱刺在英超煞科日主場以1:0擊敗愛華頓，驚險地宣告護級成功。荷蘭中堅雲迪雲（Micky van de Ven）賽後卻毫無慶祝的興致。他拒絕粉飾太平，直斥以球隊的陣容，竟然要淪落到最後一周才確定護級，絕對是一個「令人尷尬」及「無法接受」的糟糕球季。

雲迪雲直言無法接受

雲迪雲賽後直言不諱地表達了不滿：「要在球季的最後一場比賽為護級而戰，這是無法接受的。這家球會擁有許多令人難以置信的球員，讓護級懸念留到煞科日才解決，這真的很尷尬。不過，我們最終還是做到了，這才是目前最重要的事。」

熱刺今季經歷了極度動盪的一年，帥位猶如走馬燈，先後經歷了湯馬士法蘭（Thomas Frank）及杜陀（Igor Tudor）兩任領隊，直到季尾才在絕望中急聘迪沙比（Roberto De Zerbi）出山救亡。過去九個月，球評家、球員、球迷甚至球會職員，都曾對這個災難性的球季表達過強烈不滿。

盛讚球迷如「第12人」

在同市對手韋斯咸同日以3:0大勝列斯聯的壓力下，熱刺今仗必須全取三分。雲迪雲特別感謝主場球迷的不離不棄：「我認為今天所有人都站在我們身後，我們就像有12名球員在場上作戰一樣。愛華頓不斷向我們施壓，但球迷的吶喊聲是我們獲勝的巨大動力。」

完場哨聲響起一刻，雲迪雲如釋重負：「老實說，完場那一刻我非常激動。對我個人而言，這也是一個非常艱難的賽季，我幾乎踢足了每一場比賽，承受了很多痛苦。現在終於可以開心下來了，但我們絕不能讓這種情況再次發生。」

包連夏：球會將從中成長

今仗為熱刺一箭定江山的中場祖奧包連夏（Joao Palhinha），賽後感觸良多：「這是一種奇妙的感覺。這是一個在各方面都非常艱難的賽季。我們無法改變這個糟糕的球季，但今天球迷營造的氣氛和支持是我從未見過的。球會經歷這個賽季後將會成長。我們知道在球場上該做甚麼，這場勝利是屬於所有球迷的，他們當之無愧。我內心充滿了激動，我將這個入球獻給我的兩個兒子和父母。」