英超｜英超排名獎金出爐 阿仙奴狂攬5.3億 包尾狼隊僅得2850萬

阿仙奴結束長達22年的等待，不僅在球場上重奪英超冠軍，在財務收益上亦成為最大贏家！隨著英超賽季圓滿落幕，各隊的「排名獎金」（Merit payments）亦隨之出爐。「兵工廠」以榜首身份獨得高達5,400萬英鎊（約5.3億港元）的最高額獎金；相反，敬陪末席降班的狼隊，則只能獲得可憐的270萬鎊(約2850萬港元)。

轉播費和味 每隊「基本盤」過億鎊

英超作為全球最賺錢的足球聯賽，即使成績墊底，單是「出席費」已相當和味。據悉，每支留在英超的球隊，單靠國際與本地電視轉播費平均攤分（約9,000萬英鎊），加上中央商業收益（約790萬英鎊），便能穩袋超過1億英鎊的基本收入。

至於「排名獎金」則按最終排名遞減，由冠軍的5,400萬英鎊，按名次遞減至包尾的270萬英鎊。

阿仙奴成大贏家 劍指歐聯決賽

度過了一個夢幻星期的阿仙奴，在周中輕取水晶宮後已鎖定冠軍，並順理成章袋走5,400萬英鎊的最高排名獎金。球隊目前士氣如虹，6天後更將在歐洲聯賽冠軍盃決賽硬撼巴黎聖日耳門（PSG），若能順利奪冠，這個賽季的財富與榮譽將更上一層樓。

至於由哥迪奧拿（Pep Guardiola）迎來告別戰的曼城，則以亞軍身份獲得5,130萬英鎊；阿士東維拉在煞科日力保第4名，獲得4,590萬英鎊，比跌落第5名的去屆冠軍利物浦多出260萬英鎊。此外，神奇升班馬新特蘭以第7名衝線，將與第6名的般尼茅夫攜手轉戰來屆歐霸盃，並分別袋走3,780萬及4,050萬英鎊獎金。

熱刺成功護級保住「金蛋」 韋斯咸降班靠降落傘

護級漩渦方面，熱刺在煞科日成功賽和愛華頓驚險上岸。雖然第17名的成績只能為他們帶來1,080萬英鎊的排名獎金，但成功護級意味著他們保住了來季英超逾1億英鎊的「基本盤」，絕對是執番身彩。

相反，雖然韋斯咸擊敗了列斯聯，但仍以第18名降落英冠，只能拿走810萬英鎊排名獎金。降班後他們的收入將大幅縮水，但受惠於「降落傘條款」，「錘仔幫」來季仍可獲得相當於英超平均轉播費55%的資金（約4,600萬英鎊），作為爭取重返英超的本錢；若未能迅速升班，這筆援助資金將會逐年遞減。

英超球隊排名獎金

排名 球隊 獎金(萬鎊)

1 阿仙奴 5,400

2 曼城 5,130

3 曼聯 4,860

4 阿士東維拉 4,590

5 利物浦 4,320

6 般尼茅夫 4,050

7 新特蘭 3,780

8 白禮頓 3,510

9 賓福特 3,240

10 車路士 2,970

11 富咸 2,700

12 紐卡素 2,430

13 愛華頓 2,160

14 列斯聯 1,890

15 水晶宮 1,620

16 諾定咸森林 1,350

17 熱刺 1,080

18 韋斯咸 810

19 般尼 540

20 狼隊 270