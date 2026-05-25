英超｜韋斯咸球迷怒轟班主蘇利雲出賣球會靈魂 查洛保雲留下助球隊重返英超

韋斯咸在英超煞科日雖然贏波，但最終仍難逃降班英冠的厄運。賽後，韋斯咸球迷將怒火發洩在聯合主席大衛蘇利雲（David Sullivan）身上，全場齊聲高呼「你為了這個爛場地出賣了我們的靈魂」，令這位班主在比賽未結束便要倉皇逃離貴賓席。隊長查洛保雲表示願意留下助球隊重返英超。

球迷積怨大爆發 蘇利雲落荒而逃

整個賽季，韋斯咸球迷對球會管理層的不滿情緒持續發酵。繼上個月前副主席嘉倫布雷迪（Karren Brady）宣佈辭職後，蘇利雲成為了球迷發洩怒火的唯一目標。當球隊降班已成定局時，幾乎整個倫敦球場的球迷都將矛頭指向了蘇利雲，抗議他當年將球會從傳統主場烏普頓公園（Upton Park）搬遷至現時的倫敦球場，認為這是球會失去靈魂及陷入困境的根源。面對排山倒海的指罵，蘇利雲只能在保安護送下，提早離開貴賓席。

隊長保雲願意留隊助球會重返英超

今仗為球隊建功的隊長查洛保雲（Jarrod Bowen）賽後難掩失落：「我感到很心痛。這是一個可怕的處境，對於像我們這樣規模的球會來說，降班真的非常痛苦。」

據悉，韋斯咸降班後需要籌集超過1億英鎊的資金，29歲的保雲隨即成為車路士及紐卡素等豪門的收購目標。不過，這位英格蘭國腳卻大派定心丸：「我還有合約在身。雖然一定會有轉會傳聞，但我想看到這家球會重返英超。現在我的願景，就是帶領球隊回到那裏。」

他總結了球隊今季的失敗：「我們今天做得足夠好，但整個賽季卻並非如此。最終，這取決於球員能否交出穩定的表現。去年我們在相似的情況下成功逃脫，但今年我們卻付出了最沉重的代價。」

紐奴嘆39分降班太奇怪

自去年9月接手並帶領球隊取得36分的領隊紐奴（Nuno Espirito Santo），賽後向球迷致歉。他無奈地表示，這是一個「奇怪」的賽季，因為球隊取得了39分卻依然無法護級成功。雖然球會希望這位葡萄牙教頭來季繼續領軍，但預計他將會選擇離任，他說：「現在不是談論我的時候，我們正處於一個艱難的時刻。我們必須經歷這段悲傷的時期，理解球迷的沮喪和憤怒，這絕對是合情合理的。我們最需要做的，是感謝他們的支持。」