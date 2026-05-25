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英超｜哥迪奧拿告別戰曼城落敗 領軍十年「我真的很累」

足球世界
更新時間：07:34 2026-05-25 HKT
發佈時間：07:34 2026-05-25 HKT

哥迪奧拿最後一次帶領曼城出戰，結局不完美，球隊主場以1：2不敵阿士東維拉。但今季曼城成為本土賽雙冠王，為哥帥執教藍月10年畫上句號。他承認自己「精疲力竭」，並堅持現在離開對球會是「正確的決定」。

哥帥最後一次帶領曼城。路透社
哥帥最後一次帶領曼城。路透社
哥迪奧拿在場上灑淚。路透社
哥迪奧拿在場上灑淚。路透社
貝拿度施華同樣告別曼城。路透社
貝拿度施華同樣告別曼城。路透社

「看到貝拿度哭時，我也哭了」

終場哨音響起，曼城以1：2不敵阿士東維拉。哥迪奧拿在球場上難掩激動情緒；此役同時是貝拿度施華和史東斯的告別戰。談及淚別時刻，哥帥說：「我不輕易哭泣，但當我看到貝拿度哭時，我也哭了。我說不要哭，但就這樣發生了。那是非常特別的時刻，情緒實在太高漲了，我永遠不會忘記。」

回顧執掌帥印十年後的離任，哥迪奧拿坦然表達了自己的疲憊：「我真的很累，說真的，我真的很累。我付出了一切，我們也做到了。我在巴塞隆拿和拜仁慕尼黑留下的記憶無與倫比，但我在這裏積累10年回憶，比其他任何地方都要豐富。」

自2016年夏天執教以來，哥迪奧拿共帶領球隊出賽593場，取得423勝、77和及93負。他強調人與人之間的連結比錦標更為重要：「沒有錦標我早就被解僱了，但令我快樂的並不是擺在家中陳列櫃上的獎盃，而是我從第一天起與這座城市、職球員氜建立的回憶與聯繫。」

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