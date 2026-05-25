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英超｜十人車路士作客不敵新特蘭 來季無緣歐洲賽

足球世界
更新時間：07:20 2026-05-25 HKT
發佈時間：07:20 2026-05-25 HKT

車路士來季無緣歐洲賽。他們今晨於英超煞科戰，作客新特蘭有科芬拿於62分鐘兩黃一紅被逐下，以1：2落敗，最終以第10名衝線。

古斯圖擺烏龍。路透社
古斯圖擺烏龍。路透社
新特蘭取得來年歐霸席位。路透社
新特蘭取得來年歐霸席位。路透社
車路士來季無緣歐洲賽。路透社
車路士來季無緣歐洲賽。路透社
車路士62分鐘起宿十人應戰。路透社
車路士62分鐘起宿十人應戰。路透社

科芬拿62分鐘兩黃一紅

「藍戰士」於開賽4分鐘有高爾彭馬獲得一次機會，但他單刀射門乏力被撲出。之後戰局由新特蘭主導，主隊先於25分鐘有查爾曉美先開紀錄，50分鐘再有憑車路士的馬路古斯圖的烏龍球領先2：0。車路士之後雖然憑彭馬於56分鐘破蛋，但客軍之後有科芬拿於62分鐘被逐，球隊最終以1：2落敗。

車路士以14勝10和14負得52分，以第10名完成今季，來季無緣歐洲賽。新特蘭則以14勝12和12負得54分，反壓白禮頓升上第7位，取得來季歐霸資格。

安素費南迪斯疑揮手道別

賽後安素費南迪斯疑似向球迷揮手道別，至於球隊來季將迎來新開始，由沙比阿朗素接掌帥印。完成今季臨時頂替帥位的麥法蘭，賽後總結藍戰士今季：「賽季結束的方式令人失望。以我們擁有的人才，本應躋身歐聯，但我們一直表現不穩定，最終為此付出了代價，我們今天希望贏波，在逆境中盡力爭取歐洲賽資格，但我們未能交出理想的表現。」

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