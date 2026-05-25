英超｜利物浦鎖定歐聯最後一席 沙拿、羅拔臣感人告別

利物浦今晨於英超煞科戰，以1：1被賓福特逼和，無阻他們鎖定英超最後一個歐聯席位。今夏離隊的沙拿和羅拔臣，感人告別「紅軍」

沙拿告別戰獻助攻

沙拿最後一次為利物浦披甲，貢獻一記助攻，他於下半場58分鐘在右路用左腳腳面傳中，由居迪斯鍾斯在中路接應、第一時間撞射入網，助利物浦以1：0領先賓福特。但紅軍64分鐘失守，奇雲舒哈迪接應左路傳中頭槌破門。

最終兩軍以1：1賽和。利物浦賽後以60分衝線，在般尼茅夫同日和波下，紅軍以3分力壓對方鎖定第5位，取得來季歐聯資格。賓福特則因為今場和波，失落首次出戰歐洲賽的入場券，需要來季再努力。

沙拿流下男兒淚。路透社

沙拿與羅拔臣相擁。美聯社

沙拿向晏菲路主場球迷揮手道別。路透社

沙拿在告別戰獻助攻。美聯社

雲迪積克：歐聯資格是今季唯一正面事

利物浦今季季初經歷祖達車禍離世的打擊，早已無緣衛冕英超，最終取得來季歐聯資格，隊長雲迪積克總結今季時表示：「（取得歐聯入場券）是今季唯一正面的事，也是我們在這個糟糕賽季中，應該爭取到的最基本成果，現在我們將向球會的傳奇球員道別。這是我職業生涯中最具挑戰的一年，但我們是利物浦，我們總會從逆境中變得更強。」

告別球隊的傳奇，正是效力紅軍多年、確定季後離隊的沙拿和羅拔臣，兩人分別於74和83分鐘被調離陣，接受晏菲路球迷起立鼓掌，他們均眼泛淚光。他們賽後接受隊友列隊歡送，其中沙拿表示：「我哭了很多，比我這輩子哭過的次數加起來都要多，但離開這樣一個地方實在太難了，我在訓練場也有哭。我其實不是一個容易動情的人；你們看到的我總是堅強、鬥志旺盛。但在內心深處，我像個小孩子一樣。」