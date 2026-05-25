英超｜熱刺1球小勝愛華頓 兩分壓韋斯咸護級成功

英超煞科日，焦點落在最後一支降班球隊，是熱刺還是韋斯咸。熱刺主場以1：0擊敗愛華頓，韋斯咸則主場以3：0力挫列斯聯。最終熱刺保持兩分優勢，成為護級戰中的贏家；韋斯咸則與般尼和狼隊，來季一齊降落英冠。

羅美路現身打氣

賽前熱刺得38分排第17位，領先降班區的韋斯咸2分；護級成功與否，主動權落在熱刺手上。受傷的隊長羅美路，賽前因回到阿根廷、不留英國支持球隊而被轟；但他最終回到主場的觀眾席，現身支持球隊踢這場生死戰。

這支英超「Big 6」球隊甫開賽強攻，6分鐘一次右路角球，最終干拿加歷查轉身起左腳，射中網側。在飲水暫停後熱刺攻勢稍為放緩，愛華頓慢慢找回節奏，但未能製造太大具威脅埋門。

羅美路現身打氣。法新社

祖奧包連夏的入球，助熱刺護級成功。法新社

迪沙比領軍護級成功。法新社

祖奧包連夏一箭定江山

熱刺於35分鐘的角球攻勢，再次製造險象，但奇雲丹素無人看管下的頭槌，頂中隊友李察利臣後被愛華頓門將比克福特輕鬆沒收。主隊終於在43分鐘打開紀錄，祖奧包連夏的頭槌頂中柱，但他隨即起左腳補中，助熱刺領先1：0。至於韋斯咸則半場以0：0賽和列斯聯

47分鐘，卡路士艾卡拉斯於右路K角位起左腳，比克福特本可以將皮球一抱入懷，但最終甩手出底線，險些令球隊再次失守。戰至67分鐘，另一場韋斯咸由保雲開出角球，由卡斯迪蘭奴斯頭槌破網開紀錄；此時熱刺和韋斯咸分別以1：0領先對手，若以此比分完場，熱刺仍會以2分力壓韋斯咸。

韋斯咸3：0列斯聯

韋斯咸於79分鐘憑保雲增添紀錄，以2：0領先列斯聯；他們於94分鐘再憑哥林威爾遜將紀錄改寫至3：0並率先完場。熱刺此時進入最後的9分鐘補時，仍然以1：0領先愛華頓；堅士基於98分鐘飛身撲走愛華頓的泰列基佐治的射門，力保不失。熱刺最終保持兩分優勢，力壓韋斯咸，護級成功。