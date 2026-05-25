世界盃2026‧列強點評│費達歷高華維迪坐陣中後場無憂 烏拉圭缺射手難走遠

烏拉圭於2010世界盃勇奪第4名後，過去3屆走勢如下，上季更在分組賽出局。今屆美加墨世界盃，該隊有大熟大勇的費達歷高華維迪坐鎮中場，防線又有荷西基文尼斯等猛將，要在H組突圍而出並不困難，可是隊內鋒線無大將，達雲紐尼斯無力撐起鋒線，在淘汰賽難走遠。

達雲紐尼斯掛頭牌難予人信心

烏拉圭在上屆世盃以小組第3名出局，隨後2大射手卡雲尼和蘇亞雷斯宣佈退出國家，意味球隊進入新時代。然而球隊鋒線出現青黃不接的問題，頭牌前鋒已是曾效力利物浦的達雲紐尼斯，可是他今季轉投希拉爾後未能改善把握力差的問題，上半季於沙特阿拉伯聯賽16次上陣僅入6球下，因球隊外援過剩而被除名，自2月起再無為球隊上陣，目前狀態成疑。

中後場實力佳 小組出線無阻力

幸好球隊中後者實力不俗，中場核心是皇家馬德里星將費達歷高華維迪，攻守全能的他今季各賽事共為皇馬貢獻9入球13助攻，其身邊又有擅長掃蕩的曼紐爾烏加迪，後者雖然於曼聯表現平平，但過去在國際賽特別醒神，世界盃可望交出好表現。後防方面，中堅有巴塞隆拿隊長朗奴阿拿奧祖和馬德里體育會的荷西基文尼斯，兩人級數高令球隊防線穩固。烏拉圭在H組最大對手只有西班牙，晉級機會濃，但淘汰賽因攻力差並不樂觀。

烏拉圭世界盃H組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

16-06 早上6:00 沙特阿拉伯

22-06 早上6:00 佛得角

27-06 早上8:00 西班牙

烏拉圭焦點球員

費達歷高華維迪

位置：中場

出生日期：22-07-1998

效力球會：皇家馬德里

國際賽上陣/入球：73場/9球

烏拉圭中場費達歷高華維迪。路透社

曼紐路爾烏加迪

位置：中場

出生日期：11-04-2001

效力球會：曼聯

國際賽上陣/入球：36場/1球

烏拉圭中場曼紐爾烏加迪。路透社

達雲紐尼斯

位置：前鋒

出生日期：24-06-1999

效力球會：希拉爾

國際賽上陣/入球：38場/13球

烏拉圭前鋒達雲紐尼斯。路透社