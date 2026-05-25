英超｜曼聯作客3蛋派白禮頓 B費破單季助攻紀錄

曼聯在煞戰科作客白禮頓，般奴費南迪斯於上半場33分鐘貢獻助攻，令他英超單季助攻王。最終「紅魔」以3：0擊敗白禮頓，以第3名結束今季。

麥比奧莫為曼聯射成2：0。美聯社

B費打破英超單季助攻紀錄。美聯社

多古為曼聯先開紀錄。美聯社

曼聯早已確定以第3名衝線，來季重返歐聯，今場焦點落在隊長B費打破英超單季助攻紀錄。這名葡萄牙國腳於上半場33分鐘改寫歷史，他開出右路角球，由柏德列多古頭槌破門；這是B費今季第21個助攻，令他正式超越迪布尼和亨利，成為英超單季助攻王。紅魔之後有麥比奧莫於44分鐘增添紀錄，助曼聯領先2：0完半場。

白禮頓將出戰歐協聯

下半場48分鐘，貢獻助攻的B費更收穫入球，助攻來自多古的「回禮」，後者於偏中路輕輕將皮球撥橫予右路後上的B費，他第一時間起腳破網，助曼聯以3：0擊敗白禮頓，以20勝11和7負得71分，第3名衝線。至於白禮頓因同日新特蘭贏波跌落第8位，失去來季歐霸入場券，將出戰歐協聯。