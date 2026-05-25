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英超煞科日｜熱刺生還、韋斯咸降班 來季歐戰資格一覽

足球世界
更新時間：01:27 2026-05-25 HKT
發佈時間：01:27 2026-05-25 HKT

英超煞科日10場同一時間開賽，歐戰資格和護級戰成為焦點。由於阿士東維拉以第4名衝線，前5名獲得歐聯資格。護級方面，熱刺和韋斯咸齊齊贏波，前者以兩分之壓力保來季英超席位。

哥帥最後一場帶領曼城，與同樣將告別的施華擁抱。美聯社
哥帥最後一場帶領曼城，與同樣將告別的施華擁抱。美聯社
維拉第4名衝線。美聯社
維拉第4名衝線。美聯社

歐聯資格：維拉第4衝線 頭5名獲入場券

由於已確定透過頭5名取得歐聯資格的阿士東維拉，早前在歐霸盃封王；若果維拉於英超最終以第5名衝線，以第6名完季的球隊亦可以獲得來季歐聯入場券。

但維拉今晨作客曼城以2：1擊敗對手，最終以第4名衝線，令英超來季只會有前五名球隊獲得歐聯資格，獲得入場券的分別為阿仙奴、曼城、曼聯、維拉和利物浦。

歐霸資格：新特蘭反壓白禮頓升第7

而第6、7名球隊則獲得歐霸資格。般尼茅夫作客以1：1賽和諾定咸森林，以第6名完成。至於新特蘭主場以2：1擊敗十人應戰的車路士，反壓以0：3不敵曼聯的白禮頓升上第7位。因此來季取得歐霸入場券的球隊為般尼茅夫和新特蘭。

而跌落第8位的白禮頓，則獲得歐協聯資格。至於車路士則以第10名衝線，來季無緣歐戰。

迪沙比帶領熱刺護級成功。美聯社
迪沙比帶領熱刺護級成功。美聯社
祖奧包連夏一箭定江山。美聯社
祖奧包連夏一箭定江山。美聯社
韋斯咸降班。美聯社
韋斯咸降班。美聯社

護級大戰：熱刺生還 韋斯咸降班

熱刺賽前以2分領先第18位的韋斯咸，「鎚仔幫」近乎唯一能夠護級的情境，是他們自己全取3分，而同時熱刺輸波；數字上若熱刺和波而韋斯咸贏波，後者亦能追至同分，但由於後者得失球大幅落後，他們要取得雙位數的勝利才可以扭轉命運。

熱刺最終憑祖奧包連夏一箭定江山，以1：0擊敗愛華頓。即使韋斯咸主場以3：0擊敗列斯聯，鎚仔幫仍然以2分之差，護級夢碎。最終熱刺生還，韋斯咸、般尼和狼隊來季英冠見。

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