足總盃｜十人東區血戰互射十二碼 保羅連救三球5:3退北區晉級

「冠忠巴士60週年足總盃」今日（24日）於旺角大球場上演第2場4強激戰，東區與高力北區合演了一場峰迴路轉的經典戰役。東區在下半場有入球功臣雷爾斯領紅被逐，十人應戰下被高力北區逼和2:2。雙方激戰至互射十二碼階段，東區40歲老將門將保羅大發神威，連撲對手三球十二碼，在十二碼以3:1擊敗對手，最終帶領東區以總比數5:3淘汰高力北區，驚險奪得最後一個決賽席位。

里奧先拔頭籌 東區半場佔優

今仗在下午高達32度的炎熱天氣下進行，兩軍開局踢得較為保守，以傳控試探為主，節奏偏慢。戰至32分鐘，東區把握一次後場長傳反擊，9號前鋒里奧長途奔襲，趁高力北區後防失誤，單刀面對門將冷靜推射破網，先開紀錄。

落後的高力北區隨即反撲，43分鐘，前鋒古杜拉接應長傳，利用速度力壓守衛拉開身位，起腳勁射直飛死角扳平1:1。不過僅4分鐘後，東區再度發難，雷爾斯接應隊友底線突破傳中，門前撞射得手，助東區半場以2:1再度領先。

風雲突變 雷爾斯染紅被逐

換邊後場上風雲突變，56分鐘，雙方在一次角球攻勢中發生爭執，上半場建功的雷爾斯推跌對手，被球證出示第二面黃牌，「兩黃一紅」被逐離場，令東區陷入十人應戰的絕對劣勢。

踢多一人的高力北區隨即大舉壓上狂攻，66分鐘東區門前一片混亂，有北區球員跌倒，球證直指十二碼點，高力北區由70號格蘭特操刀中鵠，追成2:2平手。被追平兼踢少一人的東區隨後展現出極強韌性，全軍退守築起血肉長城，成功抵擋對手如潮水般的攻勢，將比賽拖入加時。

保羅化身救世主 連撲三極刑

加時賽中，高力北區繼續呈圍攻之勢，但東區在門將保羅的高飛低撲帶領下力保不失，雙方需以殘酷的互射十二碼分勝負。

在互射十二碼階段，高力北區先下一城，其後門將李瀚灝更神勇撲出東區的射門。正當北區形勢大好之際，東區40歲門將保羅挺身而出成為球隊「救世主」。這位老將展現出驚人的判斷力與反應，奇蹟般連續撲出高力北區三個十二碼，瞬間扭轉乾坤！最終東區憑藉保羅的神級發揮，在十二碼以3:1擊敗對手，最終以總比數5:3氣走高力北區，昂然殺入足總盃決賽。東區將會在決賽中對陣大埔。