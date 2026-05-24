西甲│卡華積謝幕戰送助攻當選最佳球員 動情告別皇馬：5年4奪歐聯黃金一代落幕﹗

今夏約滿離開皇家馬德里的守將卡華積和阿拉巴，周六西甲煞科戰最後一次披上銀色艦隊球衣，兩人合力領軍主場4:2擊敗畢爾包完美告別，交出助攻的前者更當選比賽最佳球員。這名青訓出身的隊長賽後動情告別，直言皇馬是其人生，現在圓滿離開，同時他是皇馬於2013至18年間4奪歐聯最後一位離開的冠軍成員，他感慨黃金一代正式落幕。

卡華積、阿拉巴謝幕戰正選上陣

卡華積和阿拉巴今場俱正選上陣，並在末段先後換出，離開時得到全場皇馬球迷鼓掌致謝。34歲的卡華積開賽12分鐘就助攻干沙路加西亞先開紀錄，全場還有2次關鍵傳球、4次長傳，還3次奪回控球權，謝幕戰當選比賽最佳球員，別具意義。

卡華積：皇馬是我的人生

此子於皇馬青訓系統出身，2012年因未能提升上一隊而轉投利華古遜，翌年回歸並一直效力球會至今。他賽後在球場中央向球迷致詞時，直言銀河艦隊就是其人生：「今天我走出球場，看到球迷為我制作的巨型Tifo時，怎能不動情。皇馬不止是我一生的球會，它就是我的人生。我幾乎一出生就是皇馬球迷，我在這裡23年了，經歷了所有級別，並與這家球會贏得所有冠軍，亦成為了隊長。所以我離開時非常幸福，也非常圓滿。」

最後一位離隊的歐聯黃金一代成員

卡華積合共為皇馬取得26個冠軍，包括6座歐聯獎盃，他亦是隊內唯一一位經歷過2013至18年間4奪大耳朵盃的冠軍成員。隨着此子離開，皇馬連奪歐聯的黃金歲月亦告一段落，卡華積感慨道：「我想起了那個黃金時代。隨着我離開，我們為這個美妙的時代劃上句號。5年4座歐聯獎盃，C朗拿度、卡斯拿斯、安察洛堤、施丹，他們讓我們變得強大，並把我們帶到最高處。」

皇馬球員亦圍圈拋起阿拉巴。路透社

皇馬球員亦圍圈拋起阿拉巴。路透社

阿拉巴表示享受5年皇馬歲月。路透社

阿拉巴表示享受5年皇馬歲月。路透社

阿拉巴完成5年皇馬歲月

而阿拉巴則告別皇馬5年歲月，他賽後用英文致詞：「我用英語說，是為了表達我真正的感受。我非常感激，不僅為這一刻感到感激，也為過去5年的一切感激。作為一個人、一個球員，我成長了。我很享受在這裡度過的5年時間，這是一家特別、世界上最好、最出色的球會。」