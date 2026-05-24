西甲│皇馬4:2畢爾包 麥巴比入波奪金靴 與教練擁抱和解

西甲周六煞科，皇家馬德里主場4:2擊敗畢爾包，以贏波告別動盪的球季。該隊鋒將基利安麥巴比今仗攻入1球，以25球取得聯賽金靴獎，同時他建功後與早前鬧不和的教練艾比路亞擁抱，用行動和解。

麥巴比連續兩年當選西甲神射手

今季四大皆空兼有各種內訌醜聞困擾的皇馬，以一場勝仗告別球季，憑鋒將干沙路加西亞、祖迪比寧咸、基利安麥巴比和巴謙戴亞斯各入一球，主場4:2擊敗畢爾包，聯賽3連勝收官。該隊鋒將麥巴比連同今場的入球，本季西甲共入25球，2球力壓馬略卡射手梅利基成為神射手，連續2季取得西甲金靴獎。

麥巴比與艾比路亞擁抱和解

同時這名27歲法國前鋒，亦與教練艾比路亞和解。兩人早前公開不和，麥巴比直斥教練將自己視為第4前鋒，艾比路亞隔空怒懟，前者今場建功後，走向場邊與艾比路亞擁抱，化解彼此之間的恩怨。然而《塞爾電台》有另一說法，麥巴比當時走到皇馬後備席附近想拿起水樽喝水，艾比路亞趨前主動伸手示好，兩人隨後擁抱，是教練本人向麥巴比致意，並非麥巴比向艾比路亞致敬。