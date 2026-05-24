Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│皇馬4:2畢爾包 麥巴比入波奪金靴 與教練擁抱和解

足球世界
更新時間：13:58 2026-05-24 HKT
發佈時間：13:58 2026-05-24 HKT

西甲周六煞科，皇家馬德里主場4:2擊敗畢爾包，以贏波告別動盪的球季。該隊鋒將基利安麥巴比今仗攻入1球，以25球取得聯賽金靴獎，同時他建功後與早前鬧不和的教練艾比路亞擁抱，用行動和解。

麥巴比連續兩年當選西甲神射手

今季四大皆空兼有各種內訌醜聞困擾的皇馬，以一場勝仗告別球季，憑鋒將干沙路加西亞、祖迪比寧咸、基利安麥巴比和巴謙戴亞斯各入一球，主場4:2擊敗畢爾包，聯賽3連勝收官。該隊鋒將麥巴比連同今場的入球，本季西甲共入25球，2球力壓馬略卡射手梅利基成為神射手，連續2季取得西甲金靴獎。

麥巴比與艾比路亞擁抱和解

同時這名27歲法國前鋒，亦與教練艾比路亞和解。兩人早前公開不和，麥巴比直斥教練將自己視為第4前鋒，艾比路亞隔空怒懟，前者今場建功後，走向場邊與艾比路亞擁抱，化解彼此之間的恩怨。然而《塞爾電台》有另一說法，麥巴比當時走到皇馬後備席附近想拿起水樽喝水，艾比路亞趨前主動伸手示好，兩人隨後擁抱，是教練本人向麥巴比致意，並非麥巴比向艾比路亞致敬。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
飲食
18小時前
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-23 13:38 HKT
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
影視圈
3小時前
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
周汶錡52歲生日群星到賀 張智霖臉色蒼白滿面倦容極憔悴 去年曾停工入院 早前拍劇太操勞？
周汶錡52歲生日群星到賀 張智霖臉色蒼白滿面倦容極憔悴 去年曾停工入院 早前拍劇太操勞？
影視圈
5小時前
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
生活百科
4小時前
白宮外驚傳十多響槍聲 槍手遭特勤局擊斃 特朗普當時身處府內
01:56
白宮外驚傳十多響槍聲 槍手遭特勤局擊斃 特朗普當時身處府內
即時國際
4小時前
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
飲食
2026-05-23 10:00 HKT
佘詩曼51歲生日飯局洩蜜？JW與富貴緋聞新歡王至尊「拍拖照」流出 唐鶴德現身為阿佘慶生
佘詩曼51歲生日飯局洩蜜？JW與富貴緋聞新歡王至尊「拍拖照」流出 唐鶴德現身為阿佘慶生
影視圈
19小時前