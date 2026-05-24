德國盃│哈利卡尼戴帽收官 全季入61球球多項紀錄 其中一項塵封98年

拜仁慕尼黑前鋒哈利卡尼(Harry Kane)在周六德國盃決賽大演帽子戲法，除了領軍3:0擊敗史特加捧盃外，個人還打破多項入球紀錄。此子全季各賽事共入61球，成為98年來首位單季入60球或以上的英格蘭球員，亦是2014至15球季的C朗拿度後，第一位單季收錄至少60個入球的五大聯賽球員。卡尼完美結束本季拜仁所有賽事，之後就會代表英格蘭參加世界盃。

德國盃每場有士哥 6場狂轟10球

哈利卡尼今場下半場連入3球，以一己之力協助拜仁贏得失落了6年的德國盃。他在今屆德國盃由首輪起，直到決賽都有入球，6場共入10球，成為德國盃史上第3位每圈都有士哥的球員，前2人分別是1976至77球季效力科隆的迪特梅拿，以及1986至87球季效力史特加踢球者的古頓巴治。同時卡尼今季所有比賽對陣史特時共入6球，是他職業生涯首次在單一賽季6次攻破周一球隊的大門。

C朗後首位單季入60球以上的五大聯賽球員

而這名英格蘭中鋒全季共為拜仁攻入61球，是98年來首次單季攻入60球或以上的英格蘭球員，對上一位是1927至28球季的迪斯甸恩，他當季為愛華頓共入67球。而放眼五大聯賽，最近一位同一季至少入60球的球員，就是2014至15球季效力皇家馬德里的C朗，卡尼成為11年來首位做到的五大聯賽球員。此子賽後喜言：「我一直非常期待這場決賽，因為我從隊友們聽了很多關於這場比賽的事。我想讓他們驕傲，讓球迷驕傲，在一場如此特別的決賽中上演帽子戲法，感覺非常特別，我真的非常自豪。」

完季後與拜仁傾續約

完美完成本季的球會賽事後，卡尼將稍事休息，然而向英格蘭代表隊報到備戰世界盃。同時他指還會與球會傾談續約：「我會在賽季結束之後，繼續續約的話題。之後還有世界盃，所以我要更加努力。」