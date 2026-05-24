德國盃│拜仁慕尼黑3:0史特加 時隔6年再奪冠兼做國內雙冠王

周六德國盃決賽，拜仁慕尼黑在中鋒哈利卡尼(Harry Kane)大演帽子戲法下，3:0擊敗史特加封王，時隔6年再在此賽事奪冠。同時這支德國豪門亦是自2019至20球季以來，首度成為國內雙冠王，球隊亦以這個錦標送別季尾離隊的中場哥列斯卡(Leon Goretzka)。

哈利卡尼下半場連入3球

拜仁今場主導比賽，擁有65%控球率，但一直受制於史特加的嚴密防線，雙方半場互交白卷。前者直到55分鐘終於打破僵局，哈利卡尼接應鋒將米高奧利斯的傳中，伏兵遠柱頂槌破網。他們開紀錄後越踢越順，卡尼於80和補時2分鐘再有進帳完成帽子戲法，大勝3:0，隊史第21次贏出德國盃。

時隔6年再做國內雙冠王

拜仁過去5屆失落德國盃，如今時隔6年再次奪冠，球員在嗚笛後都相當興奮。而他們對上一次、即2019至20球季贏得德國盃時，同時亦取得德甲冠軍，今屆再次做到成為國內雙冠王，如果連同季前的德國超級盃，盡欖國內3冠。大軍亦將冠軍送矛季尾離隊的中場哥列斯卡，這名效力球隊8年的德國中場，在90分鐘後備上陣感受奪冠氛圍，他賽後矢言：「我覺得賽後不是告別派對，而是大家一起慶祝德國盃，我會這樣看待賽後的儀式，我不想讓事情圍繞展開。」

冠軍獎盃送別哥列斯卡

有趣的是，哥列斯卡在拜仁8年間，有份上陣的決賽從未輸過，他成功帶著這不敗走勢結束拜仁生涯。