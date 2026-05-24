世界盃2026‧列強點評│沙特阿拉伯重回福地美國 或受益擴軍以最佳第3爭出線

今屆美加墨世界盃是沙特阿拉伯第7度於決賽周亮相，他們除了在1994美國世界盃首次亮相時於16強才止步外，其後5次均在小組賽下馬。幸好今屆世盃擴軍至48隊，小組第3仍有望以最佳第3名的身份出線，沙特重回福地有望突破樽頸，突破分組賽殺入淘汰階段。

沙特94世盃踢出驚喜 32年後重回福地

沙特於1994年首次在世界盃決賽周亮相，當年踢出驚喜，小組賽以2:1和1:0分別擊敗摩洛哥及比利時，隨小組首名荷蘭躋身淘汰階段，最終於16強不敵瑞典。他們之後再5次躋身決賽周，全部於分組賽出局，但過去2屆各贏1場。今屆沙特被分到H組，同組對手有西班牙、烏拉圭和佛得角，後者是世盃初哥兼實力平平，沙特如果保持近2屆水準贏波，就算只得3分也好，仍有望成為8支最佳第3名的球隊之一，取得出線名額在福地美國再闖淘汰賽。

贏到佛得角就有望出線

而沙特在上屆世界盃曾締造最大冷門，分組首戰以2:1擊敗阿根廷，隊長兼攻擊皇牌艾達沙利射入奠勝入球。34歲的後者今屆再度領軍出擊，他在擁有多名星級外援的希拉爾中，亦能坐穩正選，可見寶刀未老。此子今季各賽事為希拉爾上陣38場，收錄11球、8助攻，其演出好壞成為球隊能否突破分組賽的關鍵。

沙特阿拉伯世界盃H組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

16-06 早上6:00 烏拉圭

21-06 深夜12:00 西班牙

27-06 早上8:00 佛得角



沙特阿拉伯焦點球員

艾布杜哈密

位置：後衛

出生日期：18-07-1999

效力球會：朗斯

國際賽上陣/入球：53場/1球

沙特阿拉伯後衛艾布杜哈密。路透社

沙利艾謝里

位置：前鋒

出生日期：01-11-1993

效力球會：伊蒂哈德

國際賽上陣/入球：55場/18球

沙特阿拉伯前鋒沙利艾謝里。美聯社

艾達沙利

位置：前鋒

出生日期：19-08-1991

效力球會：希拉爾

國際賽上陣/入球：107場/26球

沙特阿拉伯前鋒艾達沙利。美聯社