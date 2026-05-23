足總盃｜大埔2:0擊敗標準流浪 「綠戰士」相隔8年再闖足總盃決賽

周六（23日）旺角大球場上演「冠忠巴士60週年足總盃」4強，由大埔對上標準流浪，最終綠戰士下半場憑帕特華維迪和伊高沙托尼先後建功，最終以2:0擊敗標準流浪，殺入足總盃決賽。

大埔上半場攻勢十分猛烈，僅3分鐘就先有陳肇鈞門前轉身抽射，但被葉嘉宇撲出，21分鐘再有加比爾接應角球頂向遠柱，但被葉嘉宇身後的韋建豪攔出，36分鐘輪到流浪機會，由安沙帶領反擊直傳，劉智樂窄角度接應起腳但高出，雙方以0:0返回更衣室。

但易邊後51分鐘標準流浪失守，大埔有伊高沙托尼傳中但被葉嘉宇托出，惟皮球打出不遠被帕特華維迪「執雞」撞射為「綠戰士」打開記錄，69分鐘馬卡雷拿接應伊高沙托尼傳球殺入禁區，但被葉嘉宇出手絆到，球證直指12碼並由伊高沙托尼操刀得手，大埔將優勢擴大至2:0，其後流浪發起反撲但都被未能攻破大埔嚴防，最終「綠戰士」保持比分擊敗標準流浪，球隊睽違8年再闖足總盃決賽。

記者/攝影：魏國謙